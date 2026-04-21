Önce silah sesleri duyuldu sonra kadın kendini 6\'ncı kattan attı

İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Piri Reis Mahallesi'nde yer alan bir sitede kan donduran bir olay yaşandı.

4 EL SİLAH SESİ DUYULDU

İddiaya göre; site içerisindeki bir dairede tartışma çıktı.Kısa sürede büyüyen olayda silahla 4 el ateş edildiği komşular tarafından iddia edilirken, durum polis ve sağlık ekiplerine bildirildi.

6'NCI KATTAN AŞAĞI ATLADI

Seslerin duyulmasından kısa bir süre sonra ise 6'ncı katta bulunan dairenin penceresine yönelen kadın, kendini aşağı bıraktı. Metrelerce yüksekten yere düşen kadın ağır şekilde yaralandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından kadını hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleriyse konuyla ilgili geniş çaplı bir çalışma başlattı.