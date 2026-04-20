Ebru Gündeş'ten itiraf! Konserde seyirciye sordu - Son Dakika
Ebru Gündeş'ten itiraf! Konserde seyirciye sordu

20.04.2026 08:44
Konserde estetik yaptırdığını itiraf eden Ebru Gündeş, "Yarım yüz gerdirme ameliyatı yaptırdım. Nasıl, 10 yaş gençleşmiş miyim?" dedi

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, son konserinde yaptığı açıklamayla gündeme oturdu. Sahnedeki enerjisi ve tarzıyla dikkat çeken Gündeş, geçirdiği estetik operasyonu ilk kez hayranlarıyla paylaştı.

“10 YAŞ GENÇLEŞMİŞ MİYİM?” DİYE SORDU

Konser sırasında seyirciyle sohbet eden Gündeş, yarım yüz gerdirme işlemi yaptırdığını açıkladı. Ünlü sanatçı, “Nasıl, 10 yaş gençleşmiş miyim?” diyerek izleyicilerin görüşünü aldı. Gündeş’in bu sözleri salonda büyük ilgi gördü.

YILMAZ ERDOĞAN’A SAHNEDEN ÇAĞRI

Konseri ön sıralardan izleyen Yılmaz Erdoğan ve Demet Akbağ’ı fark eden Gündeş, esprili bir çıkış yaptı. “Şimdi güzelleştim. Baskı yapın, Yılmaz Erdoğan beni Organize İşler’de oynatsın” sözleriyle salonda kahkaha yarattı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Ebru Gündeş’in sahne tarzı ve son görünümü sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. X platformunda kullanıcılar, ünlü şarkıcının değişimi hakkında “Kıyafet seçimleri çok iyi”, “Çok güzelleşmiş”, “Hem zayıflamış hem güzelleşmiş” şeklinde yorumlar paylaştı.

    Yorumlar (1)

  • Yusuf İNANÇ Yusuf İNANÇ:
    hiç ölmeyecekmiş gibi yasayın 4 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İdrar kanalından çıkan 51 taş, doktorları bile şaşkına çevirdi İdrar kanalından çıkan 51 taş, doktorları bile şaşkına çevirdi
44 yaşına basan Kadir Doğulu: Savaşmayın sevişin, biz sevişmeye başladık 44 yaşına basan Kadir Doğulu: Savaşmayın sevişin, biz sevişmeye başladık
Tepkilerin ardından Fırat Tanış diziden çıkarıldı Sahnelerini bile sildiler Tepkilerin ardından Fırat Tanış diziden çıkarıldı! Sahnelerini bile sildiler
Şanlıurfa’da tır ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı Şanlıurfa'da tır ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı
Boşanma aşamasında olduğu eşini dört yerinden bıçaklayıp eve kilitledi Boşanma aşamasında olduğu eşini dört yerinden bıçaklayıp eve kilitledi
Telekom devi satılıyor Milyonlarca abone 3 operatöre paylaştırılacak Telekom devi satılıyor! Milyonlarca abone 3 operatöre paylaştırılacak
Dünyanın tanımadığı ülkeye Türkiye’den 80 bin başvuru Dünyanın tanımadığı ülkeye Türkiye'den 80 bin başvuru
Trump cephesinde panik anları Gece yarısı gelen haber dengeleri değiştirdi Trump cephesinde panik anları! Gece yarısı gelen haber dengeleri değiştirdi
Kredi kartlarına limit düzenlemesi askıya mı alındı BDDK’dan açıklama var Kredi kartlarına limit düzenlemesi askıya mı alındı? BDDK'dan açıklama var
Evlerinde mahsur kalan vatandaşları AFAD kurtardı Evlerinde mahsur kalan vatandaşları AFAD kurtardı

09:05
2026’nın ilk çeyreğinde ihracatta büyük gerileme
2026'nın ilk çeyreğinde ihracatta büyük gerileme
08:42
Görevden alınan İl Milli Eğitim Müdürü’yle ilgili skandal iddia Öğretmene attığı mesajlar ortaya çıktı
Görevden alınan İl Milli Eğitim Müdürü'yle ilgili skandal iddia! Öğretmene attığı mesajlar ortaya çıktı
08:26
CENTCOM, İran gemisini ele geçirme operasyonunun görüntülerini paylaştı
CENTCOM, İran gemisini ele geçirme operasyonunun görüntülerini paylaştı
08:18
İran’dan ABD’ye misilleme Savaş gemilerine İHA saldırısı düzenlendi
İran'dan ABD'ye misilleme! Savaş gemilerine İHA saldırısı düzenlendi
08:07
Kan donduran aile katliamı 8 çocuğu silahla vurarak öldürdü
Kan donduran aile katliamı! 8 çocuğu silahla vurarak öldürdü
06:57
TikTok canlı yayınında bir kişiyi bıçakladı, izleyicileri hediye göndermeye devam etti
TikTok canlı yayınında bir kişiyi bıçakladı, izleyicileri hediye göndermeye devam etti
06:47
ABD İran gemisini vurdu, petrol fiyatları fırladı
ABD İran gemisini vurdu, petrol fiyatları fırladı
06:26
Katliam sonrası gündeme gelmişti Okul yönetiminin görevden alınma nedeni belli oldu
Katliam sonrası gündeme gelmişti! Okul yönetiminin görevden alınma nedeni belli oldu
23:31
Türk sanayinin duayen ismi yaşamını yitirdi
Türk sanayinin duayen ismi yaşamını yitirdi
22:33
Netanyahu Milei’yi İsrail’in en büyük dostu ilan etti
Netanyahu Milei'yi İsrail'in en büyük dostu ilan etti
19:15
5 yıllık savaşı sona erdirebilecek gelişme Resmen Türkiye’ye başvurdular
5 yıllık savaşı sona erdirebilecek gelişme! Resmen Türkiye'ye başvurdular
