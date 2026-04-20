Ebru Gündeş\'ten itiraf! Konserde seyirciye sordu

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, son konserinde yaptığı açıklamayla gündeme oturdu. Sahnedeki enerjisi ve tarzıyla dikkat çeken Gündeş, geçirdiği estetik operasyonu ilk kez hayranlarıyla paylaştı.
Konser sırasında seyirciyle sohbet eden Gündeş, yarım yüz gerdirme işlemi yaptırdığını açıkladı. Ünlü sanatçı, “Nasıl, 10 yaş gençleşmiş miyim?” diyerek izleyicilerin görüşünü aldı. Gündeş’in bu sözleri salonda büyük ilgi gördü.
Konseri ön sıralardan izleyen Yılmaz Erdoğan ve Demet Akbağ’ı fark eden Gündeş, esprili bir çıkış yaptı. “Şimdi güzelleştim. Baskı yapın, Yılmaz Erdoğan beni Organize İşler’de oynatsın” sözleriyle salonda kahkaha yarattı.
Ebru Gündeş’in sahne tarzı ve son görünümü sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. X platformunda kullanıcılar, ünlü şarkıcının değişimi hakkında “Kıyafet seçimleri çok iyi”, “Çok güzelleşmiş”, “Hem zayıflamış hem güzelleşmiş” şeklinde yorumlar paylaştı.
