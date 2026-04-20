Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay’ın görev süresi bitti! İsmi sessiz sedasız kaldırıldı - Son Dakika
Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay’ın görev süresi bitti! İsmi sessiz sedasız kaldırıldı

Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay’ın görev süresi bitti! İsmi sessiz sedasız kaldırıldı
20.04.2026 13:57
TCMB Başkan Yardımcısı Osman Cevdet Akçay, yaş haddi nedeniyle görevden ayrıldı. Açıklamalarıyla tepki çeken Akçay'ın isminin faiz kararı öncesi siteden kaldırılması dikkat çekti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Dr. Osman Cevdet Akçay, yaş haddi nedeniyle görevinden ayrıldı. 60 yaşındaki Akçay’ın ismi, faiz kararı öncesinde herhangi bir resmi açıklama yapılmadan kurumun internet sitesinden kaldırıldı.

2023’TE GÖREVE GELMİŞTİ

28 Temmuz 2023’te göreve getirilen Akçay’ın ayrılığı, Merkez Bankası yönetiminde dikkat çeken bir değişiklik olarak değerlendirildi. Akçay’ın emekliliğe ayrılması bekleniyor.

Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay’ın görev süresi bitti! İsmi sessiz sedasız kaldırıldı

ENFLASYON MESAJI GÜNDEM OLMUŞTU

Akçay son olarak katıldığı bir etkinlikte yaptığı açıklamalarla öne çıkmıştı. Enflasyonun göreve başladığı dönemde yüzde 48 seviyesinde olduğunu, bugün ise yüzde 31’e gerilediğini hatırlatan Akçay, “Bu adımlar atılmasaydı enflasyon yüzde 150-200 bandına çıkabilirdi” ifadelerini kullanmıştı.

“SEÇİM BENİ İLGİLENDİRMİYOR” SÖZLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Para politikasının seçimlerden bağımsız yürütüldüğünü vurgulayan Akçay, maliye politikasıyla eşgüdüme dikkat çekerek, “Seçim dönemi beni sıfır ilgilendiriyor; maliye politikası genişlerse ben daha fazla sıkılaştırırım” demişti.

Eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar, Akçay'ın bu sözlerine tepki göstermişti. Tayyar, ''Siyasi otoriteye meydan okumaya nasıl cüret ediyorsun?'' ifadelerini kullanmıştı.

Tayyar ''Yeni hükümet sisteminin alt yapısı iyi kurgulanamadığı için maalesef bürokratik oligarşi hortladı, en parlak dönemini yaşıyor. Siyaset kurumu ise kötürüm vaziyette, politikalara etkisi neredeyse sıfırlandı. O nedenle, bir bürokrat kalkıp küstahça, siyasi otoriteye meydan okurcasına ‘seçim dönemi beni sıfır ilgilendiriyor, maliye genişlerse ben daha fazla sıkılaştırırım’ diyebiliyor. Bir: ‘Ben’ diyorsun, sahiden sen kimsin? Başkanın var, başkanının başkanı var. İki: Siyasi otoriteye meydan okumaya nasıl cüret ediyorsun? İki yıldır zaten çuvalladınız, ekonominin içine ettiniz, enflasyonu önleyemediniz, bir de vır vır konuşuyorsunuz. Haddini bil, işine bak. Siyasete ayar vermeye kalkma.'' demişti.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Cemil Ertem de Şamil Tayyar’ın Cevdet Akçay’ı hedef alan açıklamasını kendi hesabından yeniden paylaşmıştı.

Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay’ın görev süresi bitti! İsmi sessiz sedasız kaldırıldı

CEVDET AKÇAY KİMDİR?

1961 yılında Trabzon'da doğan Osman Cevdet Akçay, 1983'te Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi bölümünden mezun oldu. Akçay, The City University of New York, The Graduate School and University Center'da ekonomi alanında 1990 yılında M.Phil ve 1992 yılında doktora derecesini aldı.

Çalışma hayatına 1985 yılında The City University of New York, The Graduate School and University Center'da doktora asistanı olarak başlayan Akçay, 1986-1990'da Hunter College ve Baruch College'da öğretim görevlisi, 1990-1991'de Manhattan College, New York'ta misafir öğretim üyesi olarak çalıştı. 1992 yılında yardımcı doçent olarak Boğaziçi Üniversitesi'nde göreve başlayan ve doçentliğini Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi bölümünde alan Akçay, 2001 yılında Koç Üniversitesi'ne tam zamanlı öğretim üyesi olarak geçti.

2009 yılına kadar öğretim üyeliği ve önce Koçbank, daha sonra Yapı ve Kredi Bankası başekonomistliği görevini beraber götüren Akçay, 2009-2018'de banka başekonomisti olarak görev yaptı. Akçay, Temmuz-Ekim 2018'de Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda, 2018-2023'te ise Fiba Group, Holding ve Banka'da danışmanlık görevinde bulundu.

Son Dakika Ekonomi Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay’ın görev süresi bitti! İsmi sessiz sedasız kaldırıldı - Son Dakika

    Yorumlar (1)

  • ayhan bakar ayhan bakar:
    Şamil Tayyar sen kimsin? 9 2 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay’ın görev süresi bitti! İsmi sessiz sedasız kaldırıldı - Son Dakika
