Beşiktaş, Samsun'da 5 dakikada darmadağın oldu - Son Dakika
19.04.2026 19:00
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Samsunspor'a 5 dakika içerisinde yediği gollerle 2-1 kaybetti. Siyah-beyazlılar 55 puanda kalırken, kırmızı-beyazlılar ise 42 puana yükseldi. Samsunspor, Süper Lig'de Ekim 2001'den bu yana siyah-beyazlılar karşısındaki ilk iç saha galibiyetini kaydetti.

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Samsunspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Samsunspor, 2-1 kazandı. 

CENGİZ'İN ŞUTU YAN AĞLARDA

12. dakikada Orkun Kökçü'nün ara pasında ceza saha içinde topla buluşan Cengiz Ünder'in şutunda meşin yuvarlak yan ağlara takıldı.

ERSİN'DEN GEÇİT YOK

22. dakikada Tomasson'ın ceza sahasına pasında topla buluşan Ntcham'ın vuruşunda kaleci Ersin Destanoğlu'na çarpan meşin yuvarlak, oyun alanına geri döndü.

BEŞİKTAŞ GOLE YAKLAŞTI

45+2. dakikada Cengiz Ünder'in pasına hareketlenen Agbadou'nun ceza sahası içinde yerden şutunda topu kaleci Okan Kocuk, son anda kornere çeldi.

SAMSUNSPOR İKİNCİ YARIYA GOLLE BAŞLADI

Samsunspor, 50 dakikada öne geçti. Orta sahada topla buluşan Ntcham'ın pasında ceza sahasının hemen dışından topa gelişine vuran Holse'nin şutu sol üst köşeden ağlara gitti ve Samsunspor durumu 1-0 yaptı. 

İLK GOLÜN BENZERİ BU KEZ COULIBALY'DEN

Samsunspor, ilk golün benzerini bu kez 55. dakikada Coulibaly ile buldu. Sol kanatta topla buluşan Emre'nin pasında ceza sahasının hemen dışında topla buluşan Coulibaly'nin sol üst köşeye müthiş şutu ağlara gitti ve fark ikiye çıktı.

BEŞİKTAŞ ASLLANI İLE FARKI BİRE İNDİRDİ

Beşiktaş, ceza sahası içerisinde elle oynama sonucunda 89. dakikada penaltı kazandı. Penaltıda topun başına gelen Kristjan Asllani, top ve kaleciyi farklı köşelere yolladı. Arnavut futbolcu, siyah-beyazlılardaki ilk golünü kaydetti. 

ZORLU MAÇTA KAZANAN SAMSUNSPOR

Karşılaşmanın geri kalan bölümünde başka gol olmadı ve mücadeleyi Samsunspor kazandı. Bu sonuçla birlikte kırmızı-beyazlılar, 42 puana yükseldi. Beşiktaş ise 55 puanda kaldı. 

SÜPER LİG'DE SIRADAKİ MAÇLAR

Ligin bir sonraki maç haftasında Samsunspor, Corendon Alanyaspor deplasmanına gidecek. Beşiktaş, sahasında ligin son sırasındaki Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. 

25 YIL SONRA BİR İLK

Beşiktaş'ı 2-1 mağlup eden Samsunspor, Süper Lig'de Ekim 2001'den bu yana siyah-beyazlılar karşısındaki ilk iç saha galibiyetini kaydetti.

Samsunspor, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

