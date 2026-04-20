Fenerbahçe'den ayrılan Jhon Duran Zenit'te de kayıplara karıştı

20.04.2026 16:45
Fenerbahçe'nin devre arasında gönderdiği Jhon Duran, Zenit'te kayıplara karıştı. Zenit'e transferinden bu yana sadece 4 maçta toplam 84 dakika süre alabilen Duran, son 3 maçta süre alamadı. Kolombiyalı oyuncunun Rusya'da umduğunu bulamadığı ve sezon sonunda Zenit'ten ayrılmak istediği dile getiriliyor.

Fenerbahçe'nin sezon ortasında yollarını ayırdığı Jhon Duran, Rusya macerasında da hayal kırıklığı yaratmaya devam ediyor. UEFA Avrupa Ligi'ndeki FCSB deplasmanına gitmek istememesinin ardından takım içerisinde sorun yaratarak sarı-lacivertli ekipte kiralık sözleşmesi feshedilen Kolombiyalı golcü, Zenit formasıyla da kayıplara karıştı. 

SÜRE ALMAKTA ZORLANIYOR

Zenit'e transferinden bu yana sadece 4 maçta toplam 84 dakika süre alabilen Duran, Spartak Moskova karşısında alınan 2-0'lık galibiyette bir gol kaydetmişti. Ancak bu performans kalıcı olmasına yetmedi ve genç forvet son 3 maçta süre bulamadı. 4 Nisan'daki Samara ve 19 Nisan'daki Dinamo Makhachkala maçlarında kadroya dahi alınmayan futbolcu, 12 Nisan'daki Krasnodar maçında ise tüm süreyi yedek kulübesinde geçirdi. Duran, en son 22 Mart'ta Dinamo Moskova ile oynanan maçta sadece 3 dakika forma giyebildi.

ZENIT'TEN DE AYRILMAK İSTİYOR

Kolombiya basınındaki haberlere göre; Rusya'da da aradığını bulamayan yıldız ismin sezon sonunda Zenit'ten de ayrılmak istediği ifade edildi. 

FENERBAHÇE KARİYERİ 

Jhon Duran, Fenerbahçe'de görev yaptığı süre boyunca Süper Lig'de 10 maça çıkmış ve bu karşılaşmalarda 3 gol, 3 asistlik bir performans sergilemişti. 

