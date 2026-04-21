Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, görevinden uzaklaştırıldı

Adana 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde, ‘İmarda usulsüzlük’, ‘Rüşvet’ ve ‘Resmi belgede sahtecilik’ suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında açılan dava tutuksuz yargılanan Belediye Başkanı Demirçalı, 5 yıl 3 ay 10 gün hapis cezasına çarptırdı. Dönemin Çukurova Belediye Başkan Yardımcısı Ali Arslanlıoğlu ise 7 yıl 13 gün hapis cezasına çarptırıldı.

KARAR İSTİNAF'A TAŞINACAK

Mahkeme heyeti ayrıca ceza alan tüm sanıklara karar kesinleşinceye kadar yurt dışı yasağı koydu. Başkan Demirçalı’nın avukatları, kararı İstinaf Mahkemesi’ne taşıyacaklarını bildirdi.

SUÇLAMA 8 YIL ÖNCESİNE AİT

Çukurova Belediyesi bürokratına rüşvet verdiği suçlamasıyla tutuksuz yargılandığı davada 5 yıl 3 ay 10 gün hapis cezasına çarptırılan Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, kararla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Demirçalı, şunları kaydetti:

"2024'te yapılan yerel seçimlerde CHP'nin adayı olarak 35 yıl sonra Yüreğir Belediyesi’ni kazandık. 2 yıllık hizmet süresi boyunca Yüreğir Belediyesi’ni her kesime açarak, toplumun tüm farklılıklarını kucaklayarak hizmet verdik. Bu 2 yıl içerisinde hatırı sayılır büyüklükte hizmetlere imza attık. Halkın teveccühünü bu vesileyle kazandık. Ancak bizim bu çabamız ve başarımız belirli odakları ve kesimleri anlaşılan rahatsız etmiştir. Belediye başkanı seçildikten sonra 'rüşvet verme' iddiasıyla hakkımda kamu davası açıldı. İsnat edilen suçlama 8 yıl öncesine aittir. Bu dava belediye başkanı olmam nedeniyle gündeme gelmiştir. Bir iftiracının kendini kurtarmak için 8 yıl öncesine ait bir iddiası nedeniyle açılan dava sonucu verilen karar toplumun vicdanında yok hükmündedir.

Bugün hakkımda kurulan hüküm haksız ve hukuksuzdur. Adil ve tarafsız bir yargılama yapılmamıştır. Avukatlarımın talepleri mahkemece araştırılmamıştır, aklanma hakkım elimden alınmıştır. Bu vesileyle masumiyet karinesi ihlal edilmiştir. Mahkeme hiçbir delilimizi toplanmadan peşin hükümle, ön yargılı ve alelacele bir şekilde hakkımda karar vermiştir. Bilinmeli ki bu karar sadece bir yerel mahkeme kararıdır. Bu kesinleşmiş bir karar değildir. İstinaf ve Yargıtay aşamalarında bu kararın bozulacağını düşünüyoruz. Adana ve Yüreğir halkının kabul etmediği bir kararı bizim de kabul etmemiz mümkün değildir. Bu karar, Yüreğir halkına karşı sorumluluğumu yerine getirmeme engel olamayacaktır. Yüreğir ve Adana halkımıza daha fazla hizmet etmeye devam edeceğim. Eninde sonunda hak yerini bulacaktır. Biz de halkımızla birlikte çalışmaya devam edeceğiz."

GÖREVİNDEN UZAKLAŞTIRILDI

Ceza sonrası İçişleri Bakanlığı, Adana Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı'nın geçici tedbirle görevinden uzaklaştırıldığını bildirdi.

İçişleri Bakanlığı açıklamasında, "Yüreğir Belediye Başkanı Ali DEMİRÇALI hakkında “Rüşvet Vermek” suçu nedeniyle yürütülen soruşturma sonucunda, Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesinin 03.04.2026 tarih ve E:2024/17 sorgu sayılı kararı ile 5 yıl 3 ay 10 gün hapis cezası verilmesi üzerine, Anayasanın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47’nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı’nca görevden uzaklaştırılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.