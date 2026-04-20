Galatasaray\'dan Victor Osimhen açıklaması

Süper Lig'de en yakın rakiplerinin 4 puan önünde lider durumda bulunan Galatasaray Kulübü, sakatlığı bulunan oyuncularıyla ilgili sağlık bilgilendirmesinde bulundu.

OSIMHEN TAKIMLA ÇALIŞTI

Galatasaray, Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen’in antrenmanın tamamında takımla çalıştığını, Kolombiyalı yıldızı Yaser Asprilla'nın ise günü tedaviyle geçirdiğini duyurdu.

GENÇLERBİRLİĞİ MAÇINDA SÜRE ALACAK

Sakatlığı nedeniyle Liverpool maçından bu yana forma giyemeyen Victor Osimhen'in 22 Nisan Çarşamba günü Gençlerbirliği ile oynanacak Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasının ikinci yarısında süre alması bekleniyor. Asprilla'nın ise en erken 1 hafta sonra yeniden sahalara döneceği tahmin ediliyor.