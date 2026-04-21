Diyarbakır-Bingöl yolunda midibüs devrildi: 1 ölü, 12 yaralı

Diyarbakır-Bingöl kara yolunda yolcu midibüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.
Kaza, öğleden sonra Diyarbakır-Bingöl kara yolunda gerçekleşti. Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 06 EJH 704 plakalı yolcu midibüsü, kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.
Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, AFAD, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri yönlendirildi. Araçta sıkışan yaralılar, ekiplerin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı.
Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından kent merkezindeki hastanelere sevk edildi. Kazada hayatını kaybeden kişinin cenazesi ise otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
