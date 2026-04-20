Genç doktorun aracı yanarken trafik umarsızca aktı

İzmir, geçtiğimiz günlerde Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin henüz 25 yaşındaki hayat dolu patoloji asistanı Dr. Beyza Nur Pürmüs’ü Menemen gişelerinde meydana gelen feci kazada kaybetti. Ancak ortaya çıkan yeni görüntüler, asıl trajedinin sadece kazanın kendisi olmadığını; toplum olarak vicdanımızı nasıl kaybettiğimizi tokat gibi yüzümüze çarptı.

SANİYELER GEÇTİ, KİMSE DURMADI

Kamera kayıtlarına saniye saniye yansıyan o anlarda vicdanları sızlatan bir detay var. Kaza gerçekleşiyor; araçtan önce dumanlar yükseliyor, henüz alevler her yeri sarmış değil. Ancak o sırada gişelerden geçen onlarca araç ve içindekiler, içeride can çekişen bir insan olduğunu bilmesine rağmen hiçbir şey olmamış gibi yollarına devam ediyor.

ÖNCE İZLEDİLER, SONRA YANINDAN GEÇİP GİTTİLER

Görüntülerde koca koca tırlar, binek araçlar ve ticari araçların, yanan araca yardım etmek yerine sadece manevra yaparak yanından sıyrıldıkları görülüyor. Tek bir sürücü bile frene basmıyor, tek bir el o kapıyı zorlamaya tenezzül etmiyor. Herkesin "acelesi"nin olduğu o saniyelerde, 25 yaşındaki gencecik bir doktor göz göre göre ölüme terk ediliyor.

GERÇEKTEN İNSANLIK ÖLDÜ MÜ?

Bu görüntüler, modern dünyanın bizi nasıl "duyarsızlaştırdığını" bir kez daha kanıtlıyor. O gün o gişelerde yanan sadece Beyza Nur’un aracı değildi; yardımlaşma duygumuz, empati yeteneğimiz ve insanlığımız da o alevlerin arasında kül oldu.

Toplumda derin bir infial yaratan bu görüntüler, şu soruyu akıllara kazıdı: "Biz ne ara bu kadar umarsız olduk?"