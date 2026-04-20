Arda Turan\'ın Shakhtar Donetsk\'i yine kazandı

Ukrayna Premier Ligi'nin 24. haftasında Arda Turan'ın çalıştırdığı Shaktar Donetsk ile Polessya karşı karşıya geldi. Arena Lviv'de oynanan mücadeleyi Arda Turan'ın öğrencileri 1-0'lık skorla kazandı.

SHAKHTAR TEK GOLLE 3 PUANA UZANDI

Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlanırken, Shakhtar Donetsk'e galibiyeti getiren gol 56. dakikada Valerii Bondar'dan geldi.

YENİLMEZLİK SERİSİ 15 MAÇA ÇIKTI

Bu sonuçla birlikte puanını 54'e yükselten Shakhtar Donetsk, yenilmezlik serisini 15 maça çıkararak liderliğini sürdürdü. Polessya ise 46 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Shakhtar Donetsk, Zorya Luhansk'a konuk olacak. Polessya, Kiev'i kendi sahasında ağırlayacak.