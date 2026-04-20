Burak Yılmaz\'sız ilk maçına çıkan Gaziantep FK, Kayserispor\'u sahadan sildi

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Gaziantep FK ile Kayserispor karşı karşıya geldi. Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Gaziantep FK, 3-0'lık skorla kazandı.

GAZİANTEP FK, KAYSERİSPOR'U SAHADAN SİLDİ

Burak Yılmaz'sız ilk maçına çıkan Gaziantep FK'ye galibiyeti getiren golleri 25. dakikada Mohamed Bayo, 45+1. dakikada Youssef Ait Bennasser (K.K) ve 80. dakikada penaltıdan Deian Sorescu kaydetti.

3 MAÇLIK GALİBİYET HASRETİ SON BULDU

Bu sonuçla birlikte 3 maçlık galibiyet hasretine son veren Gaziantep FK, 37 puana yükseldi. Küme düşme potasında yer alan Kayserispor ise 23 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Gaziantep FK, ikas Eyüpspor deplasmanına konuk olacak. Kayserispor, kendi sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.