Burak Yılmaz'sız ilk maçına çıkan Gaziantep FK, Kayserispor'u sahadan sildi
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Burak Yılmaz'sız ilk maçına çıkan Gaziantep FK, Kayserispor'u sahadan sildi

20.04.2026 22:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig'in 30. hafta maçında Burak Yılmaz'sız ilk maçına çıkan Gaziantep FK, sahasında Kayserispor'u 3-0 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Gaziantep FK ile Kayserispor karşı karşıya geldi. Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Gaziantep FK, 3-0'lık skorla kazandı.

GAZİANTEP FK, KAYSERİSPOR'U SAHADAN SİLDİ

Burak Yılmaz'sız ilk maçına çıkan Gaziantep FK'ye galibiyeti getiren golleri 25. dakikada Mohamed Bayo, 45+1. dakikada Youssef Ait Bennasser (K.K) ve 80. dakikada penaltıdan Deian Sorescu kaydetti.

3 MAÇLIK GALİBİYET HASRETİ SON BULDU

Bu sonuçla birlikte 3 maçlık galibiyet hasretine son veren Gaziantep FK, 37 puana yükseldi. Küme düşme potasında yer alan Kayserispor ise 23 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Gaziantep FK, ikas Eyüpspor deplasmanına konuk olacak. Kayserispor, kendi sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hepsi İstanbul’da ele geçirildi Resmen cephanelik Hepsi İstanbul'da ele geçirildi! Resmen cephanelik
İsrail zulmünü ifşa eden dergi kapağı O kadın ilk kez konuştu İsrail zulmünü ifşa eden dergi kapağı! O kadın ilk kez konuştu
Tamil Nadu’da Havai Fişek Fabrikasında Patlama Tamil Nadu'da Havai Fişek Fabrikasında Patlama
Türk sanayinin duayen ismi yaşamını yitirdi Türk sanayinin duayen ismi yaşamını yitirdi
Bulgaristan’da sandıktan ezici zafer çıktı En çok Putin sevinecek Bulgaristan'da sandıktan ezici zafer çıktı! En çok Putin sevinecek
Aydın’da taş kırma makinesine kolunu kaptıran işçi, hayatını kaybetti Aydın'da taş kırma makinesine kolunu kaptıran işçi, hayatını kaybetti

21:30
Trump: İran’la bir anlaşma olana kadar Hürmüz’de ablukayı kaldırmayacağız
Trump: İran'la bir anlaşma olana kadar Hürmüz'de ablukayı kaldırmayacağız
21:25
Neymar’ın yüzü gülmüyor Efsanesi olduğu kulüpte yuhalandı
Neymar'ın yüzü gülmüyor! Efsanesi olduğu kulüpte yuhalandı
21:04
Antalya’ya Uzak Doğu’dan rakip: Rus turistlerin yeni rotası Vietnam
Antalya’ya Uzak Doğu’dan rakip: Rus turistlerin yeni rotası Vietnam
20:32
Onur Air resmen iflas etti
Onur Air resmen iflas etti
20:03
Trump: İran anlaşmazsa elektrik santrallerini ve köprüleri yerle bir edeceğiz
Trump: İran anlaşmazsa elektrik santrallerini ve köprüleri yerle bir edeceğiz
19:25
Macaristan’ın yeni başbakanı Netanyahu’ya kapıları kapadı: Gelirse tutuklama emrini uygularız
Macaristan’ın yeni başbakanı Netanyahu'ya kapıları kapadı: Gelirse tutuklama emrini uygularız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2026 22:27:40. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.