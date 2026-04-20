Kürtçe şarkı akımına Avşar kızı da katıldı

Sosyal medya platformlarında son günlerde hızla yayılan ve birçok kullanıcının eşlik ettiği "Kürtçe müzik" trendi, ünlü sanatçı Hülya Avşar’ın radarına da girdi. Her hareketiyle olay yaratan Avşar kızı, bu kez tercih ettiği müzikle gündem oldu.

KÜRTÇE ŞARKIYLA KAMERA KARŞISINA GEÇTİ

Hülya Avşar, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda, popüler Kürtçe bir şarkı olan Gule'yi tercih etti. Videoda şarkının ritmine eşlik eden Avşar’ın keyifli halleri dikkatlerden kaçmadı. Ünlü sanatçının bu paylaşımı, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alarak "Keşfet" listelerinin üst sıralarına yerleşti.

SOSYAL MEDYADA GENİŞ YANKI UYANDIRDI

Paylaşım, takipçileri arasında büyük bir heyecan yaratırken sosyal medya kullanıcılarını da ikiye böldü. Birçok kullanıcı Avşar’ın bu adımını "samimi ve kapsayıcı" bulurken, bazıları ise ünlü ismin bu trende katılarak gündemi yakalama çabasında olduğunu savundu. Ancak her iki durumda da Avşar’ın bu hareketi, Kürtçe müzik akımının daha geniş kitleler tarafından duyulmasına büyük katkı sağladı.