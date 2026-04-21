Otelde ölü bulunan Hollandalı kardeşlerin böcek ilacından zehirlendikleri ortaya çıktı - Son Dakika
Otelde ölü bulunan Hollandalı kardeşlerin böcek ilacından zehirlendikleri ortaya çıktı

Otelde ölü bulunan Hollandalı kardeşlerin böcek ilacından zehirlendikleri ortaya çıktı
21.04.2026 15:52
Fatih'te geçtiğimiz yıl bir otelde ölü olarak bilinen ve yedikleri yemekten zehirlendikleri değerlendirilen Hollandalı 2 kardeşin böcek ilacından öldükleri ortaya çıktı. Adli Tıp Kurumu'nda yapılan inceleme sonucu kanlarında böcek ilaçlarında bulunan "Alüminyum Fosfin" maddesi çıkmasına üzerine aralarında otel işletmecisi, çalışanları ve böcek ilaçlama şirketinin sahibi ile ilaçlamayı yapan kişinin de bulunduğu 5 kişi tutuklandı.

İstanbul'un Fatih ilçesine bağlı Saraç İshak Mahallesi'nde bulunan bir otelden 22 Ağustos 2025 tarihinde saat 13.30 sıralarında gelen bir ihbar üzerine polis harekete geçti. Polis ekipleri otelin 301 numaralı odasına girdiklerinde Hollanda uyruklu 17 yaşındaki Mohammed Jamil Yusuf Hayatmohamed ile 15 yaşındaki kardeşi Mohammed Yazdani Hayatmohammed, ölü olarak buldu. Aynı odada bulunan babaları Rashid Hayatmohammed kaldırıldığı hastanede yapılan müdahale ile hayata döndürüldü.

Otelde ölü bulunan Hollandalı kardeşlerin böcek ilacından zehirlendikleri ortaya çıktı

BABA İFADE VERMİŞTİ

Hastanede ifadesi alınan Rashid Hayatmohammed "18 Ağustos tarihinde Sabiha Gökçen Havalimanı'nı kullanarak İstanbul’a geldik. 19 Ağustos 2025 tarihinde otelin 301 nolu odasına yerleştik. 21 Ağustos tarihinde akşam yemeğini Beyoğlu’da bir lokantada yemek yedikten sonra otele geri döndük. Sabah kalktığımda çocuklarımın hareketsiz olduğunu ve öldüklerini gördüm. Ben de kötüydüm. Hemen dışarıdakilere haber verdim" dedi.

DAHA ÖNCE YEMEKTEN ZEHİRLENDİKLERİ DEĞERLENDİRİLMİŞTİ

Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis cesetler üzerinde yaptıkları incelemede herhangi bir darp-cebir veya kesici, delici alet yarasına rastlanmadı. Bunun üzerine ailenin Beyoğlu’nda yemek yediği lokanta tespit edilerek çalışan 4 şüpheli gözaltına alındı. Yedikleri yemekten zehirlendikleri değerlendirilen Hollandalı turistlerin ölümüyle ilgili ifadeleri alınan şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Otelde ölü bulunan Hollandalı kardeşlerin böcek ilacından zehirlendikleri ortaya çıktı
Mohammed Jamil Yusuf HayatmohamedMohammed Yazdani Hayatmohammed

BÖCEK AİLESİYLE AYNI KADERİ YAŞADILAR

Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliği ekipleri benzer bir şekilde hayatlarını kaybeden Böcek ailesinin ölümüne neden olan böcek ilacının bu olayda da etkin olabilme ihtimaline karşılık Adli Tıp Kurumu'ndan detaylı inceleme istemişti. Yapılan inceleme geçtiğimiz hafta içinde sonuçlandı. Hayatlarını kaybeden Hollanda uyruklu iki kardeşin midelerinde 'Alüminyum Fosfit' maddesine rastlandığı belirlendi.

Otelde ölü bulunan Hollandalı kardeşlerin böcek ilacından zehirlendikleri ortaya çıktı
Mohammed Yazdani Hayatmohammed

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Bu gelişme üzerine harekete geçen Cinayet Büro Amirliği ekipleri Otel işletmecisi Erhan B.(33), Otel çalışanı Ümit Y.(31), Otel temizlik görevlisi Shakhla A.(43), Haşere ilaçlama ve Çevre sağlığı Sanayi Şirketi sahibi Murat E.(47) ile İlaçlama şirketi çalışanı Sezer Z.(22)’yi gözaltına aldı.

Cinayet Büro Amirliğinde ifade veren ve kurallara uygun bir şekilde ilaçlama yaptıklarını söyleyen şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Otelde ölü bulunan Hollandalı kardeşlerin böcek ilacından zehirlendikleri ortaya çıktı - Son Dakika

Ordu’daki bu mezarlar Türkiye’nin dört bir yanından ziyaretçi çekiyor Ordu'daki bu mezarlar Türkiye'nin dört bir yanından ziyaretçi çekiyor
Kırıkkale’de rüşvet davası başladı: Belediye Başkanı hakim karşısında Kırıkkale’de rüşvet davası başladı: Belediye Başkanı hakim karşısında
Bir Çinli kripto borsası daha: Türkçe dil desteği var, lisans başvurusu yok Bir Çinli kripto borsası daha: Türkçe dil desteği var, lisans başvurusu yok
Galatasaray’dan Victor Osimhen açıklaması Galatasaray'dan Victor Osimhen açıklaması
Otobüste unutulan çantadan servet çıktı Otobüste unutulan çantadan servet çıktı
Derbiyi 903’te kazanan Mourinho yine yaptı yapacağını Derbiyi 90+3'te kazanan Mourinho yine yaptı yapacağını
Gülistan Doku soruşturmasında eski başhekim tutuklandı Gülistan Doku soruşturmasında eski başhekim tutuklandı
Ünlü sanatçılardan İrlanda-İsrail maçına boykot çağrısı Ünlü sanatçılardan İrlanda-İsrail maçına boykot çağrısı
MHP Bolu İl Teşkilatı feshedildi MHP Bolu İl Teşkilatı feshedildi
Galatasaraylıların büyük hayali için ilk adım: Kazıklar 23 Nisan’da vuruluyor Galatasaraylıların büyük hayali için ilk adım: Kazıklar 23 Nisan'da vuruluyor

15:41
Trump: Ateşkesi uzatmak istemiyorum, o kadar vaktimiz yok
Trump: Ateşkesi uzatmak istemiyorum, o kadar vaktimiz yok
15:40
ABD, İran’a giden bir gemiye el koydu
ABD, İran'a giden bir gemiye el koydu
15:06
Özgür Özel’den hodri meydan: 55 milletvekilinin istifasını getirmeyen namerttir
Özgür Özel'den hodri meydan: 55 milletvekilinin istifasını getirmeyen namerttir
14:42
Gülistan Doku soruşturmasında firari şüpheli Umut Altaş için kırmızı bülten çıkarıldı.
Gülistan Doku soruşturmasında firari şüpheli Umut Altaş için kırmızı bülten çıkarıldı.
14:37
Vali Tuncay Sonel’in adının verildiği sokağın tabelası söküldü
Vali Tuncay Sonel'in adının verildiği sokağın tabelası söküldü
14:31
Ateşkesin bitmesine saatler kala Trump’tan tek cümlelik İran mesajı
Ateşkesin bitmesine saatler kala Trump'tan tek cümlelik İran mesajı
14:13
İşte İsrail halkının en çok korktuğu 8 ülke Listede Türkiye de var
İşte İsrail halkının en çok korktuğu 8 ülke! Listede Türkiye de var
14:09
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu başhekim Çağdaş Özdemir’in ifadesi ortaya çıktı
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu başhekim Çağdaş Özdemir'in ifadesi ortaya çıktı
13:38
Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, görevinden uzaklaştırıldı
Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, görevinden uzaklaştırıldı
13:08
AVM’lere girişler ücretli mi oluyor Cumhurbaşkanlığından açıklama var
AVM'lere girişler ücretli mi oluyor? Cumhurbaşkanlığından açıklama var
12:27
41 ilde düzenlenen yasa dışı bahis soruşturmasında 111 kişi gözaltına alındı
41 ilde düzenlenen yasa dışı bahis soruşturmasında 111 kişi gözaltına alındı
