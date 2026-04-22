Savaş nedeniyle prezervatif fiyatlarının yüzde 30 artması bekleniyor
22.04.2026 10:58
İran savaşı nedeniyle tedarik zincirinde yaşanan aksaklıklar prezervatif sektörünü etkiledi. Artan enerji ve hammadde maliyetleri ile Hürmüz Boğazı’ndaki kriz sevkiyat sürelerini uzattı, stokları azalttı. Talepteki yaklaşık yüzde 30’luk artış da baskıyı artırırken, üreticiler fiyatların yüzde 20-30 oranında yükselebileceğini belirtti.

İran’da yaşanan savaşın küresel tedarik zincirinde yarattığı aksaklıklar, prezervatif sektörünü de etkilemeye başladı. Dünyanın en büyük üreticilerinden biri, artan maliyetler nedeniyle fiyatlarda yüzde 20 ila 30 arasında artışa gitmeyi planladığını açıkladı.

TEDARİK KRİZİ MALİYETLERİ YÜKSELTTİ

Şirket yetkilileri, savaş nedeniyle özellikle enerji ve petrokimya akışındaki aksaklıkların üretim maliyetlerini ciddi şekilde artırdığını belirtti. Sentetik kauçuk, nitril, ambalaj malzemeleri ve silikon yağı gibi temel girdilerde önemli fiyat artışları yaşandı.

HÜRMÜZ BOĞAZI TAŞIMACILIĞI VURDU

Hürmüz Boğazı’nda yaşanan kriz, küresel taşımacılık süreçlerini sekteye uğrattı. Daha önce yaklaşık bir ay süren sevkiyatların iki aya kadar uzadığı, ürünlerin önemli bir kısmının halen gemilerde beklediği ifade edildi.

TALEP ARTIYOR, STOKLAR ERİYOR

Sektörde yalnızca maliyetler değil, talep de yükseliyor. Bu yıl prezervatif talebinde yaklaşık yüzde 30 artış yaşandığı belirtilirken, geciken sevkiyatlar nedeniyle stokların hızla azaldığı kaydedildi.

FİYAT ARTIŞI KAÇINILMAZ

Yetkililer, mevcut koşullarda artan maliyetlerin tüketiciye yansıtılmasının kaçınılmaz olduğunu vurguladı. Şirketin önümüzdeki aylarda üretimi artırarak talebi karşılamaya çalışacağı belirtildi.

KÜRESEL ETKİ GENİŞLİYOR

Üretici, yılda milyarlarca ürün üreterek hem özel markalara hem de kamu sağlık sistemleri ve uluslararası yardım kuruluşlarına tedarik sağlıyor. Bu nedenle yaşanan krizin küresel çapta etkiler yaratabileceği değerlendiriliyor.

