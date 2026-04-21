Fenerbahçe derbisi öncesi Osimhen\'den Okan Buruk\'a mesaj

Süper Lig'in 31. haftasında ezeli rakibi Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek olan Galatasaray'da yaşadığı uzun süreli sakatlığın ardından sahalara geri dönmeye hazırlanan Victor Osimhen'in oynayıp oynayamayacağı merak ediliyordu.
Takvim'de yer alan habere göre; 27 yaşındaki yıldız golcü, zorlu derbi öncesi Galatasaraylı taraftarları sevindirecek haberi verdi. Teknik direktör Okan Buruk ile bir görüşme yapan Osimhen'in, "Kolumun durumu ne olursa olsun Fenerbahçe'ye karşı oynayacağım. Taraftarımızın önünde bunu yapmak zorundayım. Bu derbi benim maçım olacak" dediği öğrenildi.
Bu görüşme sonrası gözler Okan Buruk ve sağlık heyetinin yıldız oyuncu ile ilgili alacağı karara çevrildi. Osimhen'in Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak Gençlerbirliği mücadelesinde 20-25 dakika forma giymesi beklenirken, bu süredeki performansına göre derbi için yol haritası belirlenecek.
Galatasaray'da bu sezon tüm kulvarlarda 29 maçta sahaya çıkan deneyimli santrfor, 19 gol ve 7 asistlik performans sergilemeyi başardı.
