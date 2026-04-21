Özgür Özel'den hodri meydan: 55 milletvekilinin istifasını getirmeyen namerttir - Son Dakika
Özgür Özel'den hodri meydan: 55 milletvekilinin istifasını getirmeyen namerttir

Özgür Özel\'den hodri meydan: 55 milletvekilinin istifasını getirmeyen namerttir
21.04.2026 15:06
Özgür Özel\'den hodri meydan: 55 milletvekilinin istifasını getirmeyen namerttir
Cumhur İttifakı'na ara seçim çağrılarını yineleyen CHP lideri Özgür Özel, "Tüm istifaları kabul edeceğinizi, seçimi engellemeyeceğinizi söyleyin 55 milletvekilinin istifasını getirmeyen namerttir" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, parti grubunda yaptığı konuşmada ara seçim çağrılarını yineledi. Tartışmalara kapıyı kapatan MHP lideri Bahçeli'ye yüklenen Özel, Cumhur İttifakı'na ise "Tüm istifaları kabul edeceğinizi, seçimi engellemeyeceğinizi söyleyin 55 milletvekilinin istifasını getirmeyen namerttir" çağrısını yaptı. 

BAHÇELİ NE DEDİ? 

MHP lideri Devlet Bahçeli, bugün yaptığı açıklamada ara seçime kapıları kapattıklarını belirterek "Ara veya erken seçim diye tutturanlara diyeceğimiz budur; Türkiye’nin istikbaliyle oynatmayız, istikrarı tartışmaya açmayız, ikbal hesaplarına huzurumuzu peşkeş çekmeyiz, milli iradeyi istismar siyasetine kurban etmeyiz" dedi. 

ÖZEL'DEN YANIT GELDİ 

CHP lideri Özel ise Bahçeli'nin bu çıkışına "Sayın Bahçeli erken seçime karşı olabilir. Söyleyecek sözüm yok. Yapılacak seçimin kayıp olduğunu görmektedir. Ama ara seçime karşı olunmaz. Ara seçime karşı olmak anayasaya karşı olmaktır. Alparslan Türkeş’in kaçınmadığı sandıktan Bahçeli’nin kaçınması doğru değil" sözleriyle karşılık verdi. 

"55 MİLLETVEKİLİNİN İSTİFASINI GETİRMEYEN NAMERTTİR"

Sözlerinin devamında Cumhur İttifakı'na bir çağrıda bulunan Özel, "Açıkça söylüyorum; ara seçimin tarihini ilan edin, ara seçim yapacağınızı, tüm istifaları kabul edeceğinizi, seçimi engellemeyeceğinizi söyleyin 55 milletvekilinin istifasını getirmeyen namerttir" ifadelerine yer verdi. 

ATAŞEHİR BELEDİYESİ'NE OPERASYON 

Ataşehir Belediyesi'ne yönelik operasyona da değinen Özel, "En son hedef Ataşehir Belediye Başkanı olmuştur. Onursal Adıgüzel AK Parti’nin Kadıköy’den koparıp kendisine ayırdığı Ataşehir’de yüzde 56’yle rekor oyla başkan seçilmiş. Tek bir kanıt yok. Ne baz vermiş ne yanlış birine selam vermiş. Bırakın teknik takip, dinleme filan hiçbir şey yok. Ataşehir Belediye Başkanını tutuklayacak bir şey bulamamışlar. Genç bir siyasetçi üzerinden CHP’nin iktidar olma yürüyüşüne engel olmaya çalışıyorlar. Ataşehir’de mahşeri kalabalığı gördük. Onursal’ın adı geçtiğinde nasıl destek gördüğünü gördük. Öyle bir noktadayız ki ya kötülük kazanacak ya da direnenler ve mücadele edenler kazanacak. Göreve geldiklerinde şafak operasyonları bitecek diyenler, bir yıldır ne yaptıklarını görmüştük. Bu bakan geldi “Artık şafak operasyonları olmayacak” Keşke dedik ama Onursal’ın evine gece 01.00’de geldiler. Konu CHP olunca kanun uygulanmıyorlar" şeklinde konuştu. 

Son Dakika Güncel Özgür Özel'den hodri meydan: 55 milletvekilinin istifasını getirmeyen namerttir - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
14:42
Gülistan Doku soruşturmasında firari şüpheli Umut Altaş için kırmızı bülten çıkarıldı.
Gülistan Doku soruşturmasında firari şüpheli Umut Altaş için kırmızı bülten çıkarıldı.
14:37
Vali Tuncay Sonel’in adının verildiği sokağın tabelası söküldü
Vali Tuncay Sonel'in adının verildiği sokağın tabelası söküldü
14:31
Ateşkesin bitmesine saatler kala Trump’tan tek cümlelik İran mesajı
Ateşkesin bitmesine saatler kala Trump'tan tek cümlelik İran mesajı
İşte İsrail halkının en çok korktuğu 8 ülke Listede Türkiye de var
İşte İsrail halkının en çok korktuğu 8 ülke! Listede Türkiye de var
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu başhekim Çağdaş Özdemir’in ifadesi ortaya çıktı
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu başhekim Çağdaş Özdemir'in ifadesi ortaya çıktı
Hürmüz’de gerginlik zirvede İran gemisi ABD ablukasını deldi
Hürmüz'de gerginlik zirvede! İran gemisi ABD ablukasını deldi
Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, görevinden uzaklaştırıldı
Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, görevinden uzaklaştırıldı
AVM’lere girişler ücretli mi oluyor Cumhurbaşkanlığından açıklama var
AVM'lere girişler ücretli mi oluyor? Cumhurbaşkanlığından açıklama var
41 ilde düzenlenen yasa dışı bahis soruşturmasında 111 kişi gözaltına alındı
41 ilde düzenlenen yasa dışı bahis soruşturmasında 111 kişi gözaltına alındı
Ailesi görmek istemiyor İşte Özkan Yalım’ı cezaevinde ziyarete giden tek isim
Ailesi görmek istemiyor! İşte Özkan Yalım'ı cezaevinde ziyarete giden tek isim
Bahçeli’den Milli Eğitim Bakanlığı’nın bütçesine gönderme
Bahçeli'den Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçesine gönderme
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2026 15:36:51.
SON DAKİKA: Özgür Özel'den hodri meydan: 55 milletvekilinin istifasını getirmeyen namerttir - Son Dakika
