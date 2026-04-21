Türkiye Basın Federasyonu’dan Özgür Özel’e “tehditkâr dil” eleştirisi

Başkanlığını gazeteci Sinan Burhan’ın yaptığı Türkiye Basın Federasyonu (TÜBAF), Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel’in Ataşehir mitinginde medya mensuplarına yönelik kullandığı tehditkâr dili kınadıklarını açıkladı.
Gazetecilik mesleğinin kamu yararını gözeterek, haber kaynaklarına dayanarak bilgi edinme, doğrulama ve kamuoyuyla paylaşma sorumluluğunu içerdiği belirtilen yazılı açıklamada, gazetecilerin haberi keyfi şekilde üretmediği, farklı kaynaklardan teyit ederek, mesleki etik ve vicdani süzgecinden geçirerek yayınladığı vurgulandı.
Açıklamada, “Bu çerçevede, söz konusu mitingde A Haber ve TGRT başta olmak üzere bazı medya kuruluşlarının hedef alınması ve ‘hesap sorulacağı’ yönünde ifadeler kullanılması, kamuoyunda ‘devri sabık’ yaratacaklar endişesini doğrulamaktadır. Bir yandan medya özgürlüğünü savunduğunu ifade ederken, diğer yandan gazetecileri hedef göstermek, ne demokratik değerlerle ne de sağduyulu bir siyasi anlayışla bağdaşmaktadır” ifadeleri kullanıldı.
Basın özgürlüğünün demokratik toplumların temel taşlarından biri olduğuna dikkat çekilen açıklamada, “ Medya mensuplarına yönelik her türlü baskı, tehdit ve hedef gösterme girişimi kabul edilemez” denildi.
Açıklamada, “Bu nedenle, Sayın Özgür Özel’in kullandığı bu dili gözden geçirmesini, tehditkâr söylemlerden vazgeçmesini ve hedef alınan medya mensuplarından kamuoyu önünde özür dilemesini bekliyoruz” çağrısında bulunuldu.
