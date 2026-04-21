ABD, İran'a giden bir gemiye el koydu
ABD, İran'a giden bir gemiye el koydu

ABD, İran'a giden bir gemiye el koydu
21.04.2026 15:40
ABD, İran'a giden bir gemiye el koydu
ABD ordusu, İran'a destek sağladığı belirtilen petrol tankeri M/T Tifani'ye Hint-Pasifik bölgesinde el koydu. O anların görüntüleri de yayınlanırken operasyonun barış görüşmeleri konuşulurken gelmesi dikkat çekti.

ABD Savunma Bakanlığı, Amerikan deniz kuvvetlerinin gece saatlerinde Hint-Pasifik bölgesinde bir petrol tankerine müdahale ettiğini açıkladı. Operasyonun, İran’a maddi destek sağladığı gerekçesiyle yaptırım listesinde yer alan gemiye yönelik gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamaya göre ABD kuvvetleri, INDOPACOM sorumluluk alanında bulunan ve “devletsiz” olduğu bildirilen M/T Tifani adlı ham petrol tankerine, olay yaşanmadan denizde engelleme ve biniş operasyonu düzenledi. Botsvana bayrağı taşıdığı belirtilen geminin, operasyon sırasında herhangi bir direniş göstermediği ifade edildi.

Tankerin Singapur’a doğru ilerlediği ve en son Hint Okyanusu’nda tespit edildiği kaydedildi.

“YAPTIRIMLI GEMİLERE GEÇİT YOK”

ABD Savunma Bakanlığı, İran’a maddi destek sağladığı öne sürülen gemilere karşı küresel denizcilik denetimlerinin sürdürüleceğini vurguladı. Açıklamada, “Uluslararası sular, yaptırım uygulanan gemiler için bir sığınak değildir” ifadelerine yer verildi.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Türkiye genci Türkiye genci:
    Abd kaşınıyo 14 1 Yanıtla
  • Mstzkmc Mstzkmc :
    korsanlıklar başladı artık çaresiz çırpınışlar 5 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
