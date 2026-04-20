Özgür Özel'in dili sürçtü: 71 bin tane İsrailli bebek öldü
Özgür Özel'in dili sürçtü: 71 bin tane İsrailli bebek öldü

20.04.2026 22:21
Ataşehir Belediyesi önünde düzenlenen mitingde konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in dili sürçtü. Özel'in "Savaşta 71 bin tane İsrailli bebek öldü. Kadın öldü. Çocuk öldü.” demesi dikkat çekti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Ataşehir Belediyesi önünde düzenlediği mitingde yaşadığı dil sürçmesi gündem oldu.

"FİLİSTİNLİ BEBEK" YERİNE "İSRAİLLİ" DEDİ

Bölgedeki insani drama dikkat çekmek isteyen Özel, konuşması sırasında yanlışlıkla "Savaşta 71 bin tane İsrailli bebek öldü. Kadın öldü. Çocuk öldü." ifadelerini kullandı.

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını eleştirdiği sırada "Filistinli" yerine "İsrailli" diyen Özel’in bu sözleri kısa sürede dikkat çekti. Konuşmanın devamında bölgedeki can kayıplarına ve yaşanan trajediye vurgu yapan Özel, niyetinin Filistin’deki kayıpları dile getirmek olduğunu ortaya koysa da kullandığı hatalı ifade kameralara yansıdı.

    Yorumlar (1)

  • Eyup BAYDERE Eyup BAYDERE:
    Herkes kendi tarafı neyse ona göre konuşuyor 21 2 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
