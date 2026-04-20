Serdal Adalı'dan Ernest Muçi ve Semih Kılıçsoy itirafı: ''İnşallah'' diyerek açıkladı

20.04.2026 23:18
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Semih Kılıçsoy ve Ernest Muçi hakkında açıklamalarda bulundu. İki oyuncusunun durumu ile ilgili konuşan Adalı, ''Ernest Muçi'nin opsiyonu 10 Mayıs'ta bitiyor. Semih Kılıçsoy'un da Haziran başı gibi bir şeydi. İnşallah ikisinin de opsiyonlarını kullanmazlar ve satın almazlar. Çünkü o paralara adam almak çok zor'' dedi.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, HT Spor canlı yayınında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Serdal Adalı, takımdan kiralık olarak gönderilen oyuncuların geleceğine dair de konuşarak taraftarlarının meraklarını giderdi. 

ERNEST MUCI VE SEMİH KILIÇSOY

Sezon başında ve ara transfer döneminde yurt dışına kiralanan bazı futbolcularla yollarını ayıracaklarını belirten Serdal Adalı, "Yurt dışına kiralık gönderdiğimiz oyuncuların bazıları ile yollar ayrılacak. Ernest Muçi'nin opsiyonu 10 Mayıs'ta bitiyor. Semih Kılıçsoy'un da Haziran başı gibi bir şeydi. İnşallah ikisinin de opsiyonlarını kullanmazlar ve satın almazlar. Çünkü o paralara adam almak çok zor. İndirim konuşmadık." dedi. 

''SENELİK 2 MİLYON 600 BİN EURO ALACAĞIZ''

Nike ile imzalanan forma sponsorluğu sözleşmesi detayları hakkında konuşan Adalı, "2 milyon 600 bin euro alacağız senelik Nike'tan. 850 bin alıyorduk Adidas'tan. Şimdi bu çıplak gelir. Senede 2,5 milyon Euro'luk A Takım malzeme bedeli var. Adidas'tan bunu parayla alıyorduk. Bunu ödemeyeceğiz Nike'a." ifadelerini kullandı.

''BEN NASIL VERECEĞİM BU GARANTİYİ?''

Sözlerine devam eden siyah-beyazlı kulüp başkanı, "Rakip takımın rakamları ile kıyaslanıyor... Rakamlar doğru ama 700 bin forma garantisi vermiş! Ben nasıl vereceğim bu garantiyi? Geçtiğimiz sene 230 bin! Ben de 700 bin forma garantisi versem, rakipten daha çok gelirim olur. Bizim 250 bin garantimiz var, 700 bin garanti edersek, %30 fazla alırdık. 700 bin forma satamazlarsa, bizim rakamlarımıza yaklaşırlar. Bende veririm forma garantisi. Yapamadığımız zaman ne olacak? O günün alkışı güzel! O işlerde biz yokuz!" dedi.

''O KADAR SATARSAK GELİRİMİZ ARTACAK''

Fazla forma satılırsa gelirin artacağını söyleyen Adalı, "250 bin forma satışı üzerine çıkarsak, gelirimiz artacak. O da var. 700 bin forma üzerinde satarsak biz, 7 milyon euro değil; 8,5 milyon euro alırız. Bunu herkes bilsin." sözlerini sarf etti.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
