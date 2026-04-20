Bursa'da heyelan: Kırsal mahalleleri bağlayan yol ulaşıma kapandı

20.04.2026 23:17
İnegöl ilçesinde iki kırsal mahalleyi birbirine bağlayan yol, meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı. Yaklaşık 150 metre uzunluğunda oluşan heyelan alanı tedirginliğe yol açtı. Bölgede inceleme ve yolun açılması için çalışmalar başlatıldı.

Olay saat 17.30 sıralarında İsaören ile Dipsizgöl kırsal mahalleleri arasındaki bağlantı yolunda meydana geldi. Bölgede etkili olan yağışların ardından yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları yolu sürükleyerek parçalanmasına neden oldu. Yaklaşık 150 metre uzunluğunda oluşan heyelan alanı çevrede tedirginliğe yol açtı. Heyelan sonrası yol çift yönlü trafiğe kapanırken, mahalle sakinleri alternatif güzergahlara yönlendirildi. Bölgede inceleme başlatıldığı ve yolun yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlatılacağı belirtildi.

Haber - kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),

Kaynak: DHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
