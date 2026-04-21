PTT Siber Saldırı İddiaları Asılsız

21.04.2026 12:38
DMM, PTT'nin siber saldırıya uğradığı yönündeki iddiaların gerçek dışı olduğunu duyurdu.

PTT’nin siber saldırıya uğradığı ve veri sızıntısı yaşandığı yönündeki iddialar kısa sürede kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Bazı basın yayın organlarında da yer alan söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığı açıklandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), konuyla ilgili yaptığı açıklamada, PTT sistemlerinde herhangi bir veri sızıntısı ya da güvenlik açığı bulunmadığını duyurdu.

DMM’DEN AÇIKLAMA GELDİ

DMM tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya platformlarında yer alan, ‘PTT'nin siber saldırıya uğradığı ve veri sızıntısı yaşandığı’ yönündeki iddialar tamamen gerçek dışıdır. Posta ve Telgraf Teşkilatı'nın (PTT) sistemlerinde iddia edildiği gibi herhangi bir veri sızıntısı veya güvenlik açığı tespit edilmemiştir.

Kurumun bilgi sistemleri, hem ulusal hem de uluslararası siber güvenlik standartları ve protokolleri doğrultusunda 7/24 esasıyla korunmaktadır. Vatandaşlarımızın kişisel verilerinin gizliliği, en modern teknolojik altyapılarla ve tam bir titizlikle muhafaza edilmektedir. Kamuoyunda panik ve güvensizlik oluşturmayı amaçlayan bu tür asılsız paylaşımlara itibar edilmemesi; yalnızca ilgili resmi açıklamaların dikkate alınması önemle rica olunur.”

RESMİ AÇIKLAMALAR DIŞINDAKİ İDDİALARA İTİBAR ETMEYİN UYARISI

Açıklamada ayrıca, kamuoyunda panik ve güvensizlik oluşturmayı amaçlayan asılsız paylaşımlara karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir.
