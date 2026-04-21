Çocuk parkında akılalmaz görüntü: Herkesin gözü önünde öldürdüğü kediyi pişirmeye çalıştı!

21.04.2026 13:49
İtalya'nın Sarzana kasabasında kedi ölüsü pişirmeye çalışan göçmen, jandarma tarafından yakalandı. Olay büyük tepki toplarken, şehir güvenliği ve hayvan hakları konusunda tartışma başladı.

İtalya’nın Sarzana kasabasında yaşanan sarsıcı bir olay; hayvan hakları, şehir güvenliği ve sığınmacıların topluma entegrasyonu konularında ülke çapında büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi. 15 Nisan 2026 tarihinde, Crociata Parkı’ndaki yerel halk, çocuk oyun parkının sadece birkaç metre uzağında, derme çatma bir düzenek üzerinde kedi ölüsünü pişirmeye çalışan bir adamla karşılaştı.

Yetkililer tarafından 32 yaşında ve Nijerya uyruklu bir göçmen olduğu açıklanan şahıs, dehşete düşen görgü tanıklarının ihbarı üzerine jandarma ekipleri (Carabinieri) tarafından yakalandı. Bu olay sosyal medyada ve siyaset dünyasında büyük bir öfkeye yol açarken, aynı zamanda bölgedeki kamu alanlarının bakımsızlığını ve göçmen topluluğu içindeki aşırı yoksulluk sorununu da bir kez daha gündeme taşıdı.

Olay, kaydırakların ve salıncakların bulunduğu Parco Giochi della Crociata adlı halka açık parkta, güpegündüz gerçekleşti. Görgü tanıkları, bir adamın küçük bir ateşin başında çömeldiğini ve elindeki bir sopayla gri bir kediyi evirip çevirdiğini gördüklerini aktardı. Olay yerinden çekilen ve kısa sürede internette yayılan fotoğraflarda, kurulan düzeneğin renkli çocuk oyun ekipmanlarına ne kadar yakın olduğu açıkça görülüyor.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri, ateşin sönmüş olduğunu ve zanlının orada beklediğini tespit etti. Adamın memurlara çok aç olduğunu ve yiyecek bulmak için başka çaresi kalmadığını söylediği iddia edildi. "Hayvana eziyet" şüphesiyle gözaltına alınan şahıs hakkında, yerel medya kaynaklarına göre henüz resmi bir dava açılmadı. Bunun sebebi, müfettişlerin kedinin adam tarafından mı öldürüldüğünü yoksa adamın kediyi bulduğunda zaten ölü mü olduğunu henüz kesinleştirememiş olması.

Olayın görüntüleri İtalya'nın önde gelen siyasi isimlerinden anında tepki gördü. Başbakan Yardımcısı Matteo Salvini, eylemi "iğrenç" olarak nitelendirerek cezasız kalmaması gerektiğini vurguladı. Sağ görüşlü milletvekili Michela Vittoria Brambilla ise olayı "barbarlık" olarak tanımlayarak, "Bir hayvanın canını hiçe sayan herkes, toplumumuzun değerlerini de hiçe sayıyor demektir" ifadelerini kullandı.

Yerel düzeyde ise Sarzana’nın Güvenlik Konseyi Üyesi Stefano Torri, parkın bu derece bakımsız kalmasına yol açan idari ihmallerin altını çizdi. Bölgenin adeta "kendi kaderine terk edildiğini" belirten Torri, mahalleye "düzen, ışık ve yasallığı" geri getirmek için acil yatırım yapılması çağrısında bulundu.

Olay kamuoyunu ikiye bölmüş durumda. LNDC Hayvan Koruma Derneği Başkanı Piera Rosati liderliğindeki hayvan hakları savunucuları, "titiz bir yargılama" talep ediyor. Evsizlerin yaşadığı zorlukların farkında olduğunu belirten Rosati, buna rağmen "Halka açık bir yerde bir hayvanın vahşice öldürülmesinin asla kabul edilemeyeceğini" savundu ve Sarzana'da ihtiyacı olanlara sıcak yemek sağlayan birçok tesisin bulunduğunu hatırlattı.

Öte yandan, bazı sosyal hak savunucuları bu olayı, yeni gelen göçmenlere yönelik destek sisteminin başarısızlığının bir belirtisi olarak görüyor. Zanlının aşırı açlık çektiği yönündeki beyanı, yerel uyum ve insani yardım programlarının etkinliği konusunda soru işaretleri yarattı.

Resmi kayıtlar ve yerel incelemeler, Crociata Parkı’nın uzun süredir Sarzana sakinleri için bir huzursuzluk kaynağı olduğunu gösteriyor. 2.7 gibi düşük bir memnuniyet puanına sahip olan park; kırık banklar, bakımsız çimenler ve harabe halindeki oyun alanlarıyla biliniyor. Yerel yetkililer, bu olaydan doğan tepkiyi, parkı yeniden topluma kazandırmak amacıyla yeni bir işletme ihalesi açmak için kullanıyor.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2026 14:01:38.
