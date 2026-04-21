TSB Başkanı Ahmet Yaşar: Toplumun her kesimine ulaşmak için çalışıyoruz

“Bankasürans’ta Reach4 Dönemi Başlıyor! ‘Akıllı Büyüme Stratejisi’” temasıyla düzenlenen 2026 Türkiye Bankasürans Zirvesi, Radisson Collection Hotel, Vadistanbul’da gerçekleştirildi. Zirve; banka, sigorta şirketi, insurtech-fintech girişimleri, teknoloji sağlayıcıları, akademik dünya ve kamu otoritelerini aynı platformda buluşturdu.

"BANKASÜRANS ÖNEMLİ BİR DAĞITIM KANALI"

Zirve öncesi Haberler.com mikrofonuna konuşan Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Ahmet Yaşar şu ifadeleri kullandı:

"Bankasürans Türkiye'deki önemli dağıtım kanallarımızdan bir tanesi. Hatta ikinci sırada kanallar arasında yer alıyor. Bankasürans bankalarımız yoluyla sigortalılarımıza, müşterilerimize, sigortalı adaylarımıza erişimi sağlayan bizim için önemli bir kanal. Aynı zamanda bankalarla birlikte finansal teknolojileri yoğun olarak kullandığı için bu manada sigorta teknolojileri, finansal teknolojilerin kullanımı açısından da önemli. Bugün burada hem Bankasürans'ı bir dağıtım kanalı olarak hem gömülü sigortacılık ve diğer dijital teknolojiler açısından da bir sigorta teknolojisini geliştirme açısından enine boyuna tartışacağız ve konuşacağız."

"ÜLKEMİZİN SİGORTA KORUNMA AÇIKLARININ KAPATILMASI ÖNCELİKLERİMİZDEN BİRİ"

Ülkemizin sigorta korunma açıklarının kapatılmasının öncelikli konularından bir tanesi olduğunu belirten Ahmet Yaşar, "Türkiye Sigorta Birliğimizin öncelikli konularından bir tanesi ve makro politikası açıkçası ülkemizin sigorta korunma açıklarının kapatılması. Sigorta korunma açıkları derken neyi kastediyoruz? Her alanda deprem riski var, sel riski var. Hele ki son yıllarda ve son aylarda baktığımızda depremin dışında sel ve yer kayması riskinin ülkemizin birçok bölgesinde, ilinde, ilçesinde arttığını görüyoruz. Artık gündelik olay haline geldi. Bugün artık risklerin çok büyüğü belli periyotlarda gerçekleşen değil. Yani biz geçmiş verilerle hareket eden bir sektördük bugüne kadar ama bugün artık ‘yeni normal’ diye adlandırdığımız risklerin bir değişimi söz konusu tüm bu risklerin bertaraf edilmesi ve sigortalılarımızın, vatandaşlarımızın kendilerini bu risklerden önleyici sigortacılık faaliyetiyle bu gerçekleşemiyorsa bu risklerin kötü sonuçlarından koruması gerekiyor. Bunu da ancak sigorta sektörü yapabilir" ifadelerini kullandı.

MİKRO SİGORTACILIK VE ERİŞİM VURGUSU

Dar gelirli vatandaşların sigortacılık hizmetlerine erişimini artırmak amacıyla mikro sigortacılık alanında çalışmalar yürüttüklerini belirten Ahmet Yaşar şöyle konuştu:

"Elbette ki gelir durumu bu ürünlere erişimde çok önemli bir konu. Dolayısıyla biz mikro sigortacılık olsun, gömülü sigortacılık olsun, geleneksel kanallarımız olsun ve Bankasürans olsun. Tüm bu kanallar yoluyla farklı farklı ürünler, çünkü sigortacılık bir risk yönetimi işidir ve bunu da terzi işi yapar. Dolayısıyla biz toplumumuzun tüm katmanlarına, tüm kitlelerine ve tüm vatandaşlarımıza onların risklerini bertaraf edecek ürünleri sunmak için çalışıyoruz. Türkiye Sigorta Birliği'nin de öncelikli gündemi şu anda budur."

Ahmet Yaşar’ın açıklamalarında özellikle dar gelirli vatandaşların sigorta hizmetlerine erişiminin artırılması öne çıktı. Mikro sigortacılık ve gömülü sigortacılık çözümlerinin yaygınlaştırılmasıyla toplumun tüm kesimlerine ulaşılması hedefleniyor.