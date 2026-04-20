Derbiyi 90+3\'te kazanan Mourinho yine yaptı yapacağını

20.04.2026 18:30
Portekiz Ligi'nin 30. haftasında Benfica, Sporting'i Rafa Silva'nın 90+3'te attığı golle 2-1 yendi. Benfica teknik direktörü Jose Mourinho, mücadelenin son düdüğünün ardından kameralara dönerek giydiği giysinin göğsündeki kendisine özel logoyu gösterip ardından parmağıyla kafasını işaret etti.

Portekiz Ligi’nin 30. haftasındaki Lizbon derbisinde Benfica, Sporting'i Jose Alvalade Stadyumu’nda 90+3'te bulduğu golle 2-1 yendi. Mücadeleye dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho’nun sergilediği tavırlar damga vurdu. 

BENFICA UMUTLARINI UZATMALARDA SÜRDÜRDÜ

Nefes kesen maçın son anlarına kadar heyecan bir an olsun dinmedi. Mourinho yönetimindeki Benfica, uzatma dakikalarında Rafa Silva’nın ayağından bulduğu kritik golle sahadan 2-1’lik galibiyetle ayrılmayı başardı. Bu galibiyet şampiyonluk yolunda umutların sürmesine neden olurken, asıl olay maçın bitiş düdüğüyle yaşandı.

MOURINHO'DAN KAMERALARA OLAY HAREKET

Sıra dışı kutlamaları ve kendine has tarzıyla tanınan "The Special One", galibiyet sevincini yine kendine özgü bir şovla taçlandırdı. Kameralara dönen tecrübeli teknik adam, önce giysisinin göğsündeki kendisine özel logoyu işaret etti, ardından parmağıyla kafasını göstererek "akıl oyunlarına" vurgu yapan o meşhur hareketini sergiledi.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okul saldırılarıyla ilgili, Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama! İşte atılacak yeni adımlar
Haaland'ın canına tak etti: Karım bile bunu sevmiyor
Ünlü sanatçılardan İrlanda-İsrail maçına boykot çağrısı
Gülistan Doku soruşturmasında eski başhekim tutuklandı
Kötü kokudan şüphelenerek baktıkları reklam panosundan tanınmayacak halde ceset çıktı
Mardin'de sağanak nedeniyle 75 öğrenci okulda mahsur kaldı
ABD heyeti müzakereler için İslamabad'a doğru yola çıktı, gözler İran'da
