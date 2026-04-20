Derbiyi 90+3\'te kazanan Mourinho yine yaptı yapacağını

Portekiz Ligi’nin 30. haftasındaki Lizbon derbisinde Benfica, Sporting'i Jose Alvalade Stadyumu’nda 90+3'te bulduğu golle 2-1 yendi. Mücadeleye dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho’nun sergilediği tavırlar damga vurdu.

BENFICA UMUTLARINI UZATMALARDA SÜRDÜRDÜ

Nefes kesen maçın son anlarına kadar heyecan bir an olsun dinmedi. Mourinho yönetimindeki Benfica, uzatma dakikalarında Rafa Silva’nın ayağından bulduğu kritik golle sahadan 2-1’lik galibiyetle ayrılmayı başardı. Bu galibiyet şampiyonluk yolunda umutların sürmesine neden olurken, asıl olay maçın bitiş düdüğüyle yaşandı.

MOURINHO'DAN KAMERALARA OLAY HAREKET

Sıra dışı kutlamaları ve kendine has tarzıyla tanınan "The Special One", galibiyet sevincini yine kendine özgü bir şovla taçlandırdı. Kameralara dönen tecrübeli teknik adam, önce giysisinin göğsündeki kendisine özel logoyu işaret etti, ardından parmağıyla kafasını göstererek "akıl oyunlarına" vurgu yapan o meşhur hareketini sergiledi.

