Ateşkesin bitmesine saatler kala Trump\'tan tek cümlelik İran mesajı

ABD ile İran arasında yürürlükte olan ateşkesin süresi, uzatılmaması halinde 23 Nisan Perşembe günü saat 03.00’te sona erecek. Taraflar arasındaki gerilim sürerken, ateşkesin geleceğine ilişkin belirsizlik devam ediyor.

TRUMP’TAN “İHLAL” SUÇLAMASI

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı kısa açıklamada İran’ı ateşkesi ihlal etmekle suçladı. Trump, “İran ateşkesi defalarca ihlal etti!” ifadelerini kullandı. Öte yandan Trump’ın, anlaşma sağlanamaması halinde ateşkesi yeniden uzatıp uzatmayacağı netlik kazanmadı.

Ateşkesin başlangıçta 22 Nisan gecesi sona ermesi beklenirken, Trump’ın “Washington saatiyle Çarşamba akşamı” ifadesi nedeniyle sürenin 23 Nisan sabahına uzadığı değerlendiriliyor.

MÜZAKERE YAPILACAK MI?

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance’in İran ile yapılması planlanan görüşmeler için Pakistan’a gideceği iddia edildi. Ancak Reuters’a konuşan bir kaynak, Vance’in ABD’de bulunduğunu belirterek bu iddiaları yalanladı.

İran devlet televizyonu da, ABD ile yapılacak olası görüşmeler için Pakistan’a herhangi bir heyet gönderilmediğini açıkladı. İranlı yetkililer, İslamabad’da görüşme yapılacağına dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

PAKİSTAN HAZIRLIKTA, İRAN’IN KATILIMI BELİRSİZ

Tüm belirsizliklere rağmen Pakistan yönetimi, olası görüşmelere ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Başkent İslamabad’da yaklaşık 20 bin güvenlik personelinin görevlendirildiği açıklandı.

ABD heyetinin görüşmelere katılması beklenirken, İran’ın sürece dahil olup olmayacağı henüz netleşmedi.

İRAN’DAN SERT MESAJLAR

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD’nin ateşkes ihlallerinin diplomatik süreci zorlaştırdığını ifade etti. İran Meclis Başkanı Muhammed Galibaf ise Washington yönetimini, uyguladığı baskı politikalarıyla müzakere sürecini zedelemekle suçladı.

Galibaf, ABD’nin müzakere masasını “teslimiyet şartlarına dönüştürmeye çalıştığını” savunarak, İran’ın baskı altında görüşmeleri kabul etmeyeceğini vurguladı.