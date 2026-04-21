Üye Girişi
Son Dakika Logo

KCEX Türkçe dil desteğini sürdürüyor, fenomenlerle çalışmaya devam ediyor

21.04.2026 14:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SPK'nın Aralık 2024'te erişim engeli uyguladığı KCEX, Türk kullanıcılara yönelik Türkçe dil desteğini kaldırmıyor, resmi Türkçe sosyal medya hesabını aktif tutuyor ve Türk kripto fenomenleriyle affiliate iş birliklerini sürdürüyor. Nisan 2026'da yapılan incelemelerde birden fazla Türk kripto fenomeninin KCEX adına ücretli paylaşım yaptığı ve affiliate linki yaydığı görüldü. İşte detaylar…

SPK, 12 Aralık 2024 tarihli kararıyla KCEX'in de aralarında bulunduğu 50'yi aşkın kripto para platformuna erişim engeli getirmişti. Engelin gerekçesi açıktı: söz konusu platformlar Türkçe dil desteğini kaldırmıyor, SPK'nın lisanslı kuruluşlar listesinde yer almıyor ve Türk kullanıcılara izinsiz biçimde hizmet sunmaya devam ediyordu. Aradan dört ayı aşkın süre geçmesine rağmen KCEX cephesinde tablonun değişmediği görülüyor.

TÜRKÇE WEB SİTESİ VE RESMİ TÜRKÇE HESAP HALA AKTİF 

KCEX'in web sitesinde Türkçe arayüzünü koruduğu görülüyor. Buna ek olarak @KCEX_Turkey kullanıcı adıyla yönetilen ve "İstanbul, Türkiye" konumuyla açıkça Türk kullanıcıları hedef aldığını ilan eden resmi Türkçe X hesabı da aktif biçimde paylaşım yapmaya devam ediyor. 7518 sayılı Kanun'a göre yurt dışında yerleşik bir kripto platformunun Türkçe internet sitesi oluşturması ya da Türk kullanıcılara yönelik sosyal medya faaliyeti yürütmesi başlı başına izinsiz kripto varlık hizmet sağlayıcılığı kapsamında değerlendiriliyor.

JAPONYA VE KORE MODELİ TÜRKİYE'YE GELİYOR 

Uzmanlar, KCEX'in bu tutumunun hem platformu hem de affiliate linki paylaşan fenomenleri 7518 sayılı Kanun kapsamında ciddi yaptırım riskiyle karşı karşıya bıraktığına dikkat çekiyor. İzinsiz kripto varlık hizmeti sunmak 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 10 bin güne kadar adli para cezasını kapsıyor; bu yaptırımlar tanıtım yapan fenomenlere de uygulanabiliyor.

Web sitesi erişim engelinin uygulamalar üzerinden aşılmaya devam etmesi ise ayrı bir sorun olarak öne çıkıyor. Japonya, Bybit ve Bitfinex gibi platformların uygulamalarını App Store ve Google Play'den kaldırttı. Güney Kore de benzer bir yol izleyerek 14 kripto borsası uygulamasını Apple mağazasından, 17'sini Google Play'den sildirdi. Türkiye'deki mevcut düzenleme bu örneklerle büyük ölçüde örtüşüyor; uzmanlar uygulama mağazalarını da kapsayan bir engelleme adımının gündemin bir sonraki halkası olabileceği görüşünde.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
14:42
Gülistan Doku soruşturmasında firari şüpheli Umut Altaş için kırmızı bülten çıkarıldı.
Gülistan Doku soruşturmasında firari şüpheli Umut Altaş için kırmızı bülten çıkarıldı.
14:37
Vali Tuncay Sonel’in adının verildiği sokağın tabelası söküldü
Vali Tuncay Sonel'in adının verildiği sokağın tabelası söküldü
14:31
Ateşkesin bitmesine saatler kala Trump’tan tek cümlelik İran mesajı
Ateşkesin bitmesine saatler kala Trump'tan tek cümlelik İran mesajı
14:13
İşte İsrail halkının en çok korktuğu 8 ülke Listede Türkiye de var
İşte İsrail halkının en çok korktuğu 8 ülke! Listede Türkiye de var
13:59
Hürmüz’de gerginlik zirvede İran gemisi ABD ablukasını deldi
Hürmüz'de gerginlik zirvede! İran gemisi ABD ablukasını deldi
13:38
Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, görevinden uzaklaştırıldı
Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, görevinden uzaklaştırıldı
13:16
Vahim iddia: İskan alamayan müteahhit, Onursal Adıgüzel’in katıldığı cenazeyi basmış
Vahim iddia: İskan alamayan müteahhit, Onursal Adıgüzel’in katıldığı cenazeyi basmış
13:08
AVM’lere girişler ücretli mi oluyor Cumhurbaşkanlığından açıklama var
AVM'lere girişler ücretli mi oluyor? Cumhurbaşkanlığından açıklama var
12:27
41 ilde düzenlenen yasa dışı bahis soruşturmasında 111 kişi gözaltına alındı
41 ilde düzenlenen yasa dışı bahis soruşturmasında 111 kişi gözaltına alındı
12:16
Ailesi görmek istemiyor İşte Özkan Yalım’ı cezaevinde ziyarete giden tek isim
Ailesi görmek istemiyor! İşte Özkan Yalım'ı cezaevinde ziyarete giden tek isim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2026 15:04:43. #7.12#
SON DAKİKA: KCEX Türkçe dil desteğini sürdürüyor, fenomenlerle çalışmaya devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.