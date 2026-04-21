Galatasaray bombayı patlatıyor! İngiliz devinin yıldızına sürpriz teklif

Şampiyonluk mücadelesini sürdüren Galatasaray, yeni sezon için transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-kırmızılıların, Manchester City’nin yıldız orta sahası Bernardo Silva’ya yıllık 15 milyon eurodan 2 yıllık sözleşme teklif ettiği iddia edildi.

CITY EFSANESİ AYRILIĞA HAZIRLANIYOR

İngiliz basınında yer alan haberlere göre 31 yaşındaki Portekizli yıldız, sezon sonunda Manchester City’den ayrılma kararı aldı.

2017’den bu yana City forması giyen Silva, kulüp tarihine damga vuran isimlerden biri oldu. 9 sezonda 450’den fazla maça çıkan deneyimli oyuncu, 76 gol ve 77 asistlik katkı sağladı ve toplamda 19 kupa kazandı.

BU SEZON PERFORMANSI

Bernardo Silva, 2025-2026 sezonunda Premier League’de 30’un üzerinde maça çıkarken 2 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

Orta sahadaki oyun kurucu rolüyle öne çıkan yıldız futbolcu, %90’ın üzerinde pas isabet oranı ve maç başına yüksek anahtar pas ortalamasıyla dikkat çekiyor.

GALATASARAY’DAN MAAŞ REKORU

Ali Naci Küçük'ün haberine göre Galatasaray’ın sunduğu 15 milyon euroluk yıllık ücret, kulüp tarihinin en yüksek maaş tekliflerinden biri olarak öne çıkıyor. Sarı-kırmızılı yönetim, Avrupa’da iddialı bir kadro kurmak için dünya yıldızlarına yönelmiş durumda.

TRANSFERDE RAKİPLER DE VAR

Bernardo Silva’ya Suudi Arabistan’dan da yüksek maaşlı teklifler olduğu biliniyor. Ancak Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi hedefi ve Avrupa vitrini, transfer yarışında önemli bir avantaj olarak görülüyor.

GÖZLER KARARINDA

Tecrübeli oyuncunun sezon sonunda vereceği karar merakla beklenirken, Galatasaray’ın bu transferde ne kadar ısrarcı olacağı da önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.