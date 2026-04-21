Gülistan Doku soruşturmasında firari şüpheli Umut Altaş için kırmızı bülten çıkarıldı.

21.04.2026 14:42
Gülistan Doku soruşturmasının firari şüphelisi Umut Altaş için kırmızı bülten çıkarıldı. Altaş'ın 2022 yılında Meksika'ya gittiği, oradan da yasa dışı yollarla ABD'ye geçtiği değerlendiriliyor.

Tunceli’de kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku’ya ilişkin soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Yurt dışında olduğu belirlenen şüpheli Umut Altaş hakkında Interpol tarafından kırmızı bülten çıkarıldı.

11 ŞÜPHELİ TUTUKLANMIŞTI

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı, 14 Nisan’da yürütülen soruşturma kapsamında bazı şüpheliler hakkında gözaltı talimatı verdi. Soruşturma çerçevesinde 11 kişi tutuklanırken, şüphelilerden Umut Altaş’ın yurt dışında olduğu tespit edildi.

ULUSLARARASI SÜREÇ BAŞLATILDI

Adalet Bakanlığı, Altaş’ın geçici tutuklanması ve kırmızı bültenle aranması için resmi süreci başlattı. Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı, başta ABD ve Meksika olmak üzere ilgili ülkelere Altaş’ın “kasten öldürme” suçundan arandığını bildirdi.

INTERPOL DEVREYE GİRDİ

Yapılan bildirimlerin ardından Interpol nezdinde işlemler başlatıldı ve Umut Altaş hakkında kırmızı bülten çıkarıldı. Altaş’ın uluslararası düzeyde aranan şüpheliler listesine alındığı öğrenildi.

ABD’YE KAÇTIĞI DEĞERLENDİRİLİYOR

Şüpheli Altaş’ın 2022 yılında Meksika’ya gittiği, ardından yasa dışı yollarla ABD’ye geçtiği değerlendiriliyor. Güvenlik birimleri, Altaş’ın yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

