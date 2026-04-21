Tunceli’de kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku’ya ilişkin soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Yurt dışında olduğu belirlenen şüpheli Umut Altaş hakkında Interpol tarafından kırmızı bülten çıkarıldı.
Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı, 14 Nisan’da yürütülen soruşturma kapsamında bazı şüpheliler hakkında gözaltı talimatı verdi. Soruşturma çerçevesinde 11 kişi tutuklanırken, şüphelilerden Umut Altaş’ın yurt dışında olduğu tespit edildi.
Adalet Bakanlığı, Altaş’ın geçici tutuklanması ve kırmızı bültenle aranması için resmi süreci başlattı. Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı, başta ABD ve Meksika olmak üzere ilgili ülkelere Altaş’ın “kasten öldürme” suçundan arandığını bildirdi.
Yapılan bildirimlerin ardından Interpol nezdinde işlemler başlatıldı ve Umut Altaş hakkında kırmızı bülten çıkarıldı. Altaş’ın uluslararası düzeyde aranan şüpheliler listesine alındığı öğrenildi.
Şüpheli Altaş’ın 2022 yılında Meksika’ya gittiği, ardından yasa dışı yollarla ABD’ye geçtiği değerlendiriliyor. Güvenlik birimleri, Altaş’ın yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Son Dakika › Güncel › Gülistan Doku soruşturmasında firari şüpheli Umut Altaş için kırmızı bülten çıkarıldı. - Son Dakika
