Milyonluk bağışın altından pislik çıktı! Sosyetik Avukatın kara para çarkı deşifre oldu
Milyonluk bağışın altından pislik çıktı! Sosyetik Avukatın kara para çarkı deşifre oldu

21.04.2026 14:43
Sosyal medya fenomeni Deolane Bezerra, Neymar'ın vakfına yaptığı yüklü bağışın ardından kara para aklayan suç örgütüyle bağlantılı olduğu iddiasıyla soruşturuluyor. Polis, Bezerra'nın şüpheli para hareketlerini incelediği ve bunun yasadışı nakit akışını gizlemek için kullanıldığını belirtiyor.

Sosyal medyada milyonlarca takipçisi olan sosyetik avukat Deolane Bezerra, futbol efsanesi Neymar ile bağlantılı bir vakfa yaptığı 170.000 sterlinlik bağışın ardından büyük bir kara para aklama soruşturmasının merkezine oturdu.

Brezilya’daki bir suç şebekesiyle bağlantılı olduğundan şüphelenilen Instagram yıldızı, daha önce de yasa dışı bahis ve dolandırıcılık gibi suçlamalarla 2024 yılında gözaltına alınmış, ancak herhangi bir suç işlemediğini savunarak serbest bırakılmıştı. Bezerra, banka hesaplarındaki şüpheli para hareketlerinin polis tarafından tespit edilmesiyle bir kez daha zorlu bir süreçle karşı karşıya kaldı.

Söz konusu paranın; yasa dışı nakit akışını gizlemek için fenomenler ve müzisyenlerden oluşan bir şebekeyi kullandığı iddia edilen bir suç örgütüyle bağlantılı olduğu bildiriliyor. Müfettişler, grubun yasa dışı kumar, şaibeli çekilişler ve uyuşturucu ticaretinden elde edilen gelirleri aklamak için eğlence sektörünü ve dijital platformları bir kalkan olarak kullandığını ileri sürüyor.

Polis kayıtlarına göre, Rio de Janeiro merkezli ceza avukatı Bezerra’nın hesabından sadece bir ay içinde 778.040 sterlinden (yaklaşık 5.3 milyon Brezilya Reali) fazla para trafiği gerçekleşti. Geçtiğimiz yıl gerçekleşen bu hareketlilikte, ünlü fenomenin bir müzik yapım şirketinden 63.124 sterlin aldığı, hemen ardından ise futbol yıldızı Neymar’ın vakfına 170.288 sterlin gönderdiği tespit edildi.

Emniyet güçleri ayrıca, Bezerra’nın aynı dönemde lüks bir araç galerisine 161.480 sterlinden fazla ödeme yaptığını iddia ediyor. Polis, bu işlemlerin net bir ticari amacının bulunmadığını ve hesabın, paranın kaynağını gizlemek amacıyla hızlı transferler için kullanıldığını düşünüyor. Yetkililer, olayla ilgili olarak Neymar’ın bizzat soruşturulmadığını özellikle vurguladı.

Genişletilen soruşturmada, suç örgütünün yakayı ele vermemek için paraları küçük miktarlara böldüğü, paravan şirketler kullandığı ve fonları kripto paraya çevirdiği öne sürülüyor. Operasyon kapsamında düzenlenen baskınlarda; çok sayıda lüks araç, mücevher, ateşli silah, elektronik cihaz ve yüklü miktarda nakit paraya delil olarak el konuldu.

Bezerra son suçlamalar hakkında henüz bir yorum yapmadı ancak geçmişte tüm suçlamaları reddetmişti. Soruşturma halen devam ediyor.

Deolane Bezerra, "MC Kevin" sahne adıyla tanınan ünlü "funk paulista" sanatçısı Kevin Nascimento Bueno ile evliydi. MC Kevin, 2021 yılında, çiftin evlenmesinden sadece iki hafta sonra bir otelin balkonundan düşerek 23 yaşında hayatını kaybetmişti.

