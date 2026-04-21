Fatih Acer: Bankasürans’ta yeni bir büyüme dönemi başlıyor

21.04.2026 14:36
Bu yıl dördüncüsü düzenlenen Bankasürans Zirvesi, İstanbul'da sektörün tüm paydaşlarını bir araya getirdi. Acerpro Genel Müdürü Fatih Acer, Bankasürans Zirvesi’nde sektörün büyüme potansiyeline dikkat çekti. “2026’yı büyüme yılı ilan ettik” diyen Acer, Reach4 metodolojisi ve yapay zeka destekli dönüşümün sektöre yön vereceğini vurguladı.

2026 Türkiye Bankasürans Zirvesi, Radisson Collection Hotel Vadistanbul’da gerçekleştirildi. Bankalar, sigorta şirketleri, insurtech ve fintech girişimleri, teknoloji sağlayıcıları, akademisyenler ve kamu temsilcileri aynı platformda buluştu. “Bankasürans’ta Reach4 Dönemi Başlıyor! Akıllı Büyüme Stratejisi” temasıyla düzenlenen zirve, sektörün geleceğine yönelik önemli başlıkların tartışıldığı bir buluşma oldu.

Bu yıl zirvede öne çıkan başlıklar arasında penetrasyon odaklı büyüme, yapay zeka destekli dönüşüm, müşteri yaşam boyu değerini artıran deneyimler ve gömülü sigortacılık yer aldı. Ayrıca satış süreçlerinde “AI Co-Pilot” kullanımıyla insan kaynağının teknolojiyle güçlendirilmesi, sektörün yeni yol haritası olarak değerlendirildi.

“21 YILDIR BU ALANDA TEKNOLOJİ GELİŞTİRİYORUZ”

Zirve öncesi Haberler.com mikrofonuna konuşan Acerpro Genel Müdürü Fatih Acer, zirvenin çıkış noktasını anlattı. Acer, 21 yıldır bankasürans teknolojileri geliştirdiklerini belirterek, sektörün gelişimine katkı sağlamak amacıyla bu etkinliği düzenlediklerini ifade etti.

İlk zirvenin 2015 yılında yapıldığını hatırlatan Acer, bu yıl dördüncü kez düzenlenen organizasyonun InsurTech Hub ve Türkiye Sigortası İletişim Birliği desteğiyle gerçekleştirildiğini söyledi.

BANKASÜRANS SEKTÖRÜ BÜYÜMESİNİ SÜRDÜRÜYOR

Acer, bankasüransın sigorta sektörü içindeki payının hızla arttığını vurguladı. Bu alanın sektörün yaklaşık yüzde 20’sini oluşturduğunu, geçtiğimiz yıl ise yüzde 22 seviyesine ulaştığını belirtti. Acer, "Bankalarda ciddi bir müşteri veri tabanı var. Fakat bunların çok az bir kısmı sigortayla buluşabiliyor. Çünkü finansal ürünlerle ilişkili olarak sigorta satabiliyorlar. Kredi ilişkisiz çok az ürünler satılabiliyor ama satılmaya başlandı." dedi.

AÇIK BANKACILIKTAN AÇIK SİGORTACILIĞA GEÇİŞ

Zirvede açık bankacılık modelinin ardından açık sigortacılık kavramı da gündeme geldi. Tüm sigorta hizmetlerinin tek platformda sunulabileceği yeni yapının, bankalar aracılığıyla daha etkin şekilde hayata geçirilebileceği değerlendirildi. Fatih Acer şu ifadeleri kullandı:

"Artık açık sigortacılık da açık bankacılıktaki gibi ülkemizdeki tüm sigorta hizmetlerini bir arada buluşturan platformların bankaları çok daha iyi yapabileceği ve yapay zeka gibi teknolojiyi çok daha iyi kullanabileceği bu zirvede konuşuluyor, tartışılıyor. Özellikle bu sene büyüme yılı ilan ettik. Bankasürans’ta özellikle yepyeni bir terminoloji Reach4 metodolojisi ile bankalar sigortada nasıl büyüyebilir bunları tartışıyoruz. Umuyorum zirve sonunda tüm paneller çok değerli sektöre katkılar sağlar ve sektörümüzün gelişimine ışık tutar diye düşünüyorum."

