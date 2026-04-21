İşte İsrail halkının en çok korktuğu 8 ülke! Listede Türkiye de var

Yahudi Halkı Politika Enstitüsü’nün (JPPI) yayımladığı son rapor, İsrail toplumunun hangi ülkeleri tehdit olarak gördüğünü gözler önüne serdi. Listede Türkiye’nin üst sıralarda yer alması dikkat çekti.

GÜVENLİK KAYGISI ÖNE ÇIKTI

Rapora göre; İsrail toplumu, ülkenin varlığını sürdürmesine yönelik ciddi tehdit algısı taşıyor. Bölgedeki gelişmeler ve iç siyasi kutuplaşma, bu algının daha da güçlenmesine neden oluyor. Araştırma, İsraillilerin yalnızca komşu ülkeleri değil, bölgedeki güçlü aktörleri de potansiyel risk olarak değerlendirdiğini ortaya koydu.

İsrail'de savaş nedeniyle halk, uzun süredir sığınaklarda yaşıyor

BÖLGESEL GERİLİM VE ABD DESTEĞİ

İsrail’in ABD desteğiyle Orta Doğu’da attığı askeri adımlar ve özellikle İran ile yaşadığı doğrudan gerilim, bölgedeki tansiyonu yükseltiyor. Raporda, bu sert politikaların arkasında derin bir güvenlik endişesinin bulunduğu vurgulandı.

TÜRKİYE İKİNCİ SIRADA YER ALDI

Araştırmada İsraillilerin en büyük tehdit olarak gördüğü ülkeler sıralandı. İran listenin ilk sırasında yer alırken, Türkiye ikinci sırada konumlandı. Listeye göre diğer ülkeler ise Lübnan, Katar, Suriye, Yemen, Mısır ve Suudi Arabistan olarak sıralandı.