İşte İsrail halkının en çok korktuğu 8 ülke! Listede Türkiye de var - Son Dakika
İşte İsrail halkının en çok korktuğu 8 ülke! Listede Türkiye de var

İşte İsrail halkının en çok korktuğu 8 ülke! Listede Türkiye de var
21.04.2026 14:13
Yahudi Halkı Politika Enstitüsü’nün yayımladığı rapor, İsrail toplumunun hangi ülkeleri en büyük tehdit olarak gördüğünü ortaya koydu. Rapora göre; listede İran ilk sırada yer alırken, Türkiye’nin ikinci sıraya yerleşmesi dikkat çekti.

Yahudi Halkı Politika Enstitüsü’nün (JPPI) yayımladığı son rapor, İsrail toplumunun hangi ülkeleri tehdit olarak gördüğünü gözler önüne serdi. Listede Türkiye’nin üst sıralarda yer alması dikkat çekti.

GÜVENLİK KAYGISI ÖNE ÇIKTI

Rapora göre; İsrail toplumu, ülkenin varlığını sürdürmesine yönelik ciddi tehdit algısı taşıyor. Bölgedeki gelişmeler ve iç siyasi kutuplaşma, bu algının daha da güçlenmesine neden oluyor. Araştırma, İsraillilerin yalnızca komşu ülkeleri değil, bölgedeki güçlü aktörleri de potansiyel risk olarak değerlendirdiğini ortaya koydu.

İşte İsrail halkının en çok korktuğu 8 ülke! Listede Türkiye de var
BÖLGESEL GERİLİM VE ABD DESTEĞİ

İsrail’in ABD desteğiyle Orta Doğu’da attığı askeri adımlar ve özellikle İran ile yaşadığı doğrudan gerilim, bölgedeki tansiyonu yükseltiyor. Raporda, bu sert politikaların arkasında derin bir güvenlik endişesinin bulunduğu vurgulandı.

İşte İsrail halkının en çok korktuğu 8 ülke! Listede Türkiye de var

TÜRKİYE İKİNCİ SIRADA YER ALDI

Araştırmada İsraillilerin en büyük tehdit olarak gördüğü ülkeler sıralandı. İran listenin ilk sırasında yer alırken, Türkiye ikinci sırada konumlandı. Listeye göre diğer ülkeler ise Lübnan, Katar, Suriye, Yemen, Mısır ve Suudi Arabistan olarak sıralandı.

Son Dakika Güncel İşte İsrail halkının en çok korktuğu 8 ülke! Listede Türkiye de var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Hüseyin Ermurat Hüseyin Ermurat:
    Halka kalsa 2 günlük işiniz varda hülumetle birşey olmaz korkmaniza gerek yok 13 6 Yanıtla
  • levent ayar levent ayar:
    SİZ İLK SIRAYA FİLİSTİNLİ ÇOÇUKLARI KOYUN ONLARIN İNDİKAM HİÇ BİR ÜLKEYE BENZEMEYECEK 3 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ordu’daki bu mezarlar Türkiye’nin dört bir yanından ziyaretçi çekiyor Ordu'daki bu mezarlar Türkiye'nin dört bir yanından ziyaretçi çekiyor
Kırıkkale’de rüşvet davası başladı: Belediye Başkanı hakim karşısında Kırıkkale’de rüşvet davası başladı: Belediye Başkanı hakim karşısında
Bir Çinli kripto borsası daha: Türkçe dil desteği var, lisans başvurusu yok Bir Çinli kripto borsası daha: Türkçe dil desteği var, lisans başvurusu yok
Galatasaray’dan Victor Osimhen açıklaması Galatasaray'dan Victor Osimhen açıklaması
Otobüste unutulan çantadan servet çıktı Otobüste unutulan çantadan servet çıktı
Derbiyi 903’te kazanan Mourinho yine yaptı yapacağını Derbiyi 90+3'te kazanan Mourinho yine yaptı yapacağını
Gülistan Doku soruşturmasında eski başhekim tutuklandı Gülistan Doku soruşturmasında eski başhekim tutuklandı

14:42
Gülistan Doku soruşturmasında firari şüpheli Umut Altaş için kırmızı bülten çıkarıldı.
Gülistan Doku soruşturmasında firari şüpheli Umut Altaş için kırmızı bülten çıkarıldı.
14:37
Vali Tuncay Sonel’in adının verildiği sokağın tabelası söküldü
Vali Tuncay Sonel'in adının verildiği sokağın tabelası söküldü
14:31
Ateşkesin bitmesine saatler kala Trump’tan tek cümlelik İran mesajı
Ateşkesin bitmesine saatler kala Trump'tan tek cümlelik İran mesajı
13:38
Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, görevinden uzaklaştırıldı
Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, görevinden uzaklaştırıldı
13:08
AVM’lere girişler ücretli mi oluyor Cumhurbaşkanlığından açıklama var
AVM'lere girişler ücretli mi oluyor? Cumhurbaşkanlığından açıklama var
12:27
41 ilde düzenlenen yasa dışı bahis soruşturmasında 111 kişi gözaltına alındı
41 ilde düzenlenen yasa dışı bahis soruşturmasında 111 kişi gözaltına alındı
12:16
Ailesi görmek istemiyor İşte Özkan Yalım’ı cezaevinde ziyarete giden tek isim
Ailesi görmek istemiyor! İşte Özkan Yalım'ı cezaevinde ziyarete giden tek isim
