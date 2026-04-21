Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türkiye'nin 25 yıllık dev şirketi resmen iflas etti

21.04.2026 14:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye’nin köklü ambalaj firmalarından Arfa Ambalaj, mali darboğazı aşamayarak iflas etti. Bakırköy 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirketin ekonomik yapısının sürdürülemez olduğuna hükmederek tasfiye sürecini başlattı. Daha önce konkordato ilan eden ancak toparlanamayan şirketin tüm mal varlıkları alacaklıların zararlarını karşılamak amacıyla koruma altına alındı, süreç iflas müdürlüğüne devredildi.

Türkiye ambalaj sanayisinin tanınmış firmalarından Arfa Ambalaj, yaşadığı mali darboğazı aşamayarak resmen iflas etti. 2001 yılından bu yana faaliyet gösteren şirket için tasfiye süreci başlatıldı.

MAHKEME İFLASA HÜKMETTİ

Bakırköy 2. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde 15 Nisan 2026 tarihinde görülen davada, şirketin ekonomik yapısının sürdürülebilir olmadığına karar verildi. Mahkeme, Arfa Ambalaj’ın iflasına hükmetti.

KONKORDATO DA KURTARAMADI

Mali dengesini korumak için daha önce konkordato yoluna başvuran şirket, beklediği toparlanmayı sağlayamadı. Alınan iflas kararıyla birlikte şirket için geri dönüş yolu kapanmış oldu.

TASFİYE SÜRECİ BAŞLATILDI

İflas kararının ardından şirketin İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’ndeki kayıtları üzerinden tasfiye işlemleri başlatıldı. Dosya, adi tasfiye hükümlerine göre yürütülmek üzere Bakırköy Nöbetçi İflas Müdürlüğü’ne gönderildi. Kararla birlikte tüm ihtiyati tedbirler kaldırıldı, şirketin mal varlıkları ise alacaklıların zararlarının karşılanması amacıyla koruma altına alındı.

SEKTÖRÜN ÖNEMLİ OYUNCULARINDANDI

2001 yılında kurulan ve özellikle 2020 yılında Bayrampaşa’daki tesislerine yaptığı yatırımlarla dikkat çeken Arfa Ambalaj, geniş üretim kapasitesiyle sektörde önemli bir yer edinmişti. Ancak küresel ve yerel ekonomik gelişmelerin etkisiyle bozulan finansal yapı, şirketi iflasa sürükledi.

GÖZLER TASFİYE SÜRECİNDE

İflas kararının ardından gözler, alacaklıların başvuruları ve şirket varlıklarının paylaştırılacağı tasfiye sürecine çevrildi.

Türkiye, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2026 15:05:28. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.