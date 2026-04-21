El Salvador\'da MS-13 çetesinin 500 üyesi hakkındaki toplu dava başladı

21.04.2026 14:01
El Salvador’da yaklaşık 500 kişinin MS-13 çetesiyle bağlantılı oldukları gerekçesiyle yargılandığı toplu dava başladı. Sanıklar binlerce cinayet ve on binlerce suçtan sorumlu tutulurken, duruşmaların büyük bölümü cezaevlerinden video bağlantıyla yapılıyor. Hükümet çeteyi “paralel yapı” olarak tanımlarken, insan hakları örgütleri adil yargılama konusunda endişe dile getiriyor.

El Salvador’da çete suçlarına yönelik en büyük yargı süreçlerinden biri başladı. Aralarında üst düzey isimlerin de bulunduğu yaklaşık 500 kişi, ülkenin en kanlı suç örgütlerinden MS-13 ile bağlantılı oldukları iddiasıyla toplu şekilde yargılanıyor.

Yetkililer, davada yargılanan sanıkların 2012-2022 yılları arasında işlenen on binlerce suçtan sorumlu tutulduğunu açıkladı. Bu suçlar arasında binlerce cinayet, gasp, uyuşturucu ticareti ve organize suç faaliyetleri yer alıyor.

47 BİNDEN FAZLA SUÇ, BİNLERCE CİNAYET İDDİASI

Savcılığa göre sanıklar, yaklaşık 47 binden fazla suçla bağlantılı bulunuyor ve bunların büyük bölümünü cinayetler oluşturuyor. Yetkililer, sadece 2022 yılında bir hafta sonunda 80’den fazla kişinin öldürülmesi emrinin çete liderleri tarafından verildiğini öne sürüyor.

SANIKLARIN BÜYÜK BÖLÜMÜ CEZAEVİNDEN BAĞLANIYOR

Duruşmaya katılan sanıkların büyük kısmı, ülkenin yüksek güvenlikli cezaevlerinden video konferans yöntemiyle bağlanıyor. Yetkililer, toplamda 90 binden fazla şüphelinin son yıllarda düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındığını belirtiyor.

HÜKÜMET: PARALEL DEVLET KURDULAR

Yetkililer, MS-13’ün yıllarca ülkenin büyük bölümünde kontrol sağladığını ve adeta “paralel bir yapı” oluşturduğunu savunuyor. Çetenin tehdit, şiddet ve yasa dışı faaliyetlerle toplum üzerinde baskı kurduğu ifade ediliyor.

İNSAN HAKLARI TARTIŞMASI DA GÜNDEMDE

Öte yandan bazı insan hakları kuruluşları, bu büyüklükteki toplu davalarda adil yargılama ilkesinin zedelenebileceği uyarısında bulunuyor. Gözaltılar ve cezaevi koşulları da uluslararası kamuoyunda tartışma yaratmaya devam ediyor.

DAVANIN AYLARCA SÜRMESİ BEKLENİYOR

El Salvador tarihinin en büyük davalarından biri olarak gösterilen yargı sürecinin aylar sürebileceği belirtiliyor.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Korkusuz Korkak Korkusuz Korkak:
    "insan hakları örgütleri" bunlar tam olarak neyi savunuyor ölen 10 bin insandan bahsediliyor bunlar insan değil mi ? 2 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
