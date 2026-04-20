Otobüste unutulan çantadan servet çıktı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Otobüste unutulan çantadan servet çıktı

20.04.2026 18:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır’da belediye otobüsü içinde çok sayıda altın bulunan çantasını unutan vatandaş, belediye ekiplerinin titiz çalışmasıyla altınlarına yeniden kavuştu. Şoförün dikkati ve belediyenin kurumsal hassasiyeti sayesinde kayıp altınlar tek bir eksik olmadan sahibine teslim edildi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığının toplu ulaşım araçlarında unutulan eşyalar, sürücüler tarafından belirlenen noktalara teslim edilirken, iletişim bilgilerine ulaşılan vatandaşlara eşyaları doğrudan ulaştırılıyor. Vatandaşlar ise kayıp eşyalarına Ulaşım Dairesi Başkanlığının belirlediği noktalara başvurarak erişebiliyor.

ŞOFÖR TARAFINDAN FARK EDİLDİ

Bu kapsamda Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine ait otobüsü kullanan bir vatandaş, araçta unuttuğu, içinde kıymetli eşyaların bulunduğu çanta sahibine tutanak karşılığında teslim edildi. Ulaşım Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren otobüste unutulan çanta, şoför tarafından fark edilerek Zümrütkent Amirliği’ne teslim edildi. Yapılan başvurunun ardından harekete geçen Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, kayıp çantaya ilişkin bilgileri teyit ederek çantayı sahibine ulaştırdı.

İÇİNDEN SERVET ÇIKTI

İçerisinde 12 adet bilezik, 4 cumhuriyet altını, 1 adet çeyrek altın, 3 adet 1 gram altın, 1 adet zincir ve 2 adet çocuk küpesi ile 1 adet ipli çeyrekli bileklik bulunan çanta, gerçekleştirilen inceleme ve doğrulama işlemlerinin ardından tutanak karşılığında sahibine teslim edildi. 

Kaynak: İHA

Diyarbakır, Ulaşım, Yaşam

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2026 18:47:10. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.