Üye Girişi
Son Dakika Logo

Keskin Belediye Başkanı Rüşvet İle Yargılanıyor

20.04.2026 17:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırıkkale'de Belediye Başkanı Ekmel Cönger ve müteahhit M.Y. rüşvet suçlamasıyla yargılanıyor.

Kırıkkale’nin Keskin ilçesinde “rüşvet” iddiasıyla hakkında dava açılan Keskin Belediye Başkanı Ekmel Cönger ile müteahhit M.Y., ilk kez hakim karşısına çıktı. Kırıkkale 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada iki sanık da suçlamaları reddetti.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ, İLK DURUŞMA YAPILDI 

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, mahkemece kabul edildi. Bugün görülen ilk duruşmaya tutuksuz yargılanan sanıklar ve avukatları katıldı. Dosyada, belediyeye yönelik ihaleler ve para transferleri üzerinden “rüşvet” iddiaları yer alıyor.

MÜTEAHHİT: PARALAR BORÇ İLİŞKİSİNE DAYANIYOR 

Sanık M.Y., savunmasında Belediye Başkanı Cönger ile 2024 yılında öldürülen Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen aracılığıyla tanıştığını söyledi. Elektronik Kamu Alımları Platformu üzerinden ihaleler aldığını belirten M.Y., usulsüzlük iddialarını reddederek, gönderdiği paraların ihale karşılığı olmadığını, bu ödemelerin Hilmi Şen’in borcuna karşılık yapıldığını, para transferlerinin ihale ödemeleriyle aynı döneme denk gelmesinin ise “tesadüf” olduğunu savundu.

BAŞKAN CÖNGER: TEK KUSURUM KEFİL OLMAK 

M.Y'yi belediye başkanı olduktan sonra tanıdığını belirten Keskin Belediye Başkanı Ekmel Cönger ise savunmasında uzun zamandır tanıdığı Hilmi Şen’e bir ev alımı sırasında kefil olduğunu söyledi. 

Cönger, Şen adına 2 milyon lira gönderdiğini, Borcun bir kısmının banka ve elden ödendiğini, Kalan kısmın müteahhit M.Y. tarafından parça parça gönderildiğini ifade etti.

“Usulsüz hiçbir iş yapmadım. Tek kusurum kefil olmak ve parayı müteahhitten almak.” diyen Cönger şöyle konuştu:  "Ticari hayatımda disiplinli çalışan birisiyim. Şen, ev için biriyle pazarlık yapmıştı, ben de oradaydım. Ç.Y.'den ev alan Hilmi Şen'e kefil oldum ve teminat için çek kestim. Daha sonra Ç.Y., çeki istemeyip havale yapmamı isteyince Hilmi Şen'in adına 2 milyon lirayı gönderdim, dekontu da mevcuttur. Daha sonra Hilmi Şen'in oğlu borcun bir kısmını bankadan, bir kısmını da elden teslim etti. Kalan 1 milyon 203 bin lirasını da parça parça müteahhit M.Y. gönderdi. Tek kusurum kefil olmak ve parayı da M.Y.'den almak." 

SAYIŞTAY RAPORU SORULDU 

Mahkeme başkanının, Sayıştay raporlarında yer alan “usulsüz ihale” iddialarını sorması üzerine Cönger, 39 ihaleden söz edilen iddianame dışında başka bir bilgisi olmadığını ve tüm süreci birebir takip etmesinin mümkün olmadığını söyledi.

Tanık beyanları ve savunmaların ardından mahkeme heyeti, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı 11 Mayıs tarihine erteledi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Kırıkkale, Belediye, Ekonomi, Güncel, Keskin, Hakim, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2026 18:30:39. #7.13#
SON DAKİKA: Keskin Belediye Başkanı Rüşvet İle Yargılanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.