41 ilde düzenlenen yasa dışı bahis soruşturmasında 111 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
21.04.2026 12:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yasa dışı bahisle mücadele konusunda "Kapsamlı bir eylem planı ortaya koyduk, kökünü kazıtacağız" diyerek kararlılık mesajı vermesinin ardından 41 ilde düzenlenen operasyonda 111 kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır merkezli 41 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, 111 şüpheli gözaltına alındı.

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, "yasa dışı bahisle bağlantılı para nakline aracılık etmek" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması" suçlarına yönelik çalışma yapıldı.

35 MİLYAR TL'LİK İŞLEM HACMİ

Soruşturma kapsamındaki MASAK raporunda, işlem hacimleri 35 milyar 861 milyon 796 bin 103 lira 52 kuruş olduğu tespit edildi.  Operasyon kapsamında 111 şüpheli gözaltına alındı. 

9 OTOMOBİL VE ARSALARA EL KONULDU

Dosya kapsamında 190 banka ve kripto para hesaplarına ve 14 şüphelinin suçtan elde ettikleri değerlendirilen, piyasa değeri yaklaşık 10 milyon 750 bin lira değerindeki 9 otomobil, motosiklet ve 2 arsaya el konuldu.

Öte yandan; Cumhurbaşkanı Erdoğan, yasa dışı bahisle mücadele konusunda "İnsanımızı bataklığa sürükleyen sanal bahis ve kumar belasının kökünü kurutmak için kapsamlı bir eylem planını uygulamaya koyduk" ifadelerini kullanmıştı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • muraT922. muraT922.:
    Milli piyango yu nesineyi yasal bahisleri. Acil kapat Bi sözüne bakar 32 3 Yanıtla
  • Derya Akyol Derya Akyol:
    Trabzon da da var onları da alın bariii 15 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump’tan İran’a çağrı: Görüşmemiz lazım, oyun oynamayın Trump'tan İran'a çağrı: Görüşmemiz lazım, oyun oynamayın
Fenerbahçe’den ayrılan Jhon Duran Zenit’te de kayıplara karıştı Fenerbahçe'den ayrılan Jhon Duran Zenit'te de kayıplara karıştı
ABD heyeti müzakereler için İslamabad’a doğru yola çıktı, gözler İran’da ABD heyeti müzakereler için İslamabad'a doğru yola çıktı, gözler İran'da
Milli halterci Muhammed Furkan Özbek, rekor kırarak Avrupa şampiyonu oldu Milli halterci Muhammed Furkan Özbek, rekor kırarak Avrupa şampiyonu oldu
Liseli gençleri uygunsuz yakalayan kadından akıllara durgunluk veren sözler: Tuvalete girdiğimde... Liseli gençleri uygunsuz yakalayan kadından akıllara durgunluk veren sözler: Tuvalete girdiğimde...
Gaziantep FK’ya Burak Yılmaz’dan boşalan koltuğa sürpriz isim Gaziantep FK'ya Burak Yılmaz'dan boşalan koltuğa sürpriz isim

13:16
Ataşehir Belediyesi dosyasıyla ilgili vahim iddia: İskan alamayan müteahhit, Onursal Adıgüzel’in katıldığı cenazeyi basmış
Ataşehir Belediyesi dosyasıyla ilgili vahim iddia: İskan alamayan müteahhit, Onursal Adıgüzel’in katıldığı cenazeyi basmış
12:16
Ailesi görmek istemiyor İşte Özkan Yalım’ı cezaevinde ziyarete giden tek isim
Ailesi görmek istemiyor! İşte Özkan Yalım'ı cezaevinde ziyarete giden tek isim
12:09
Adalet Bakanı Gürlek’ten Gülistan Doku açıklaması: Önemli olan mezarın yerini bulmak
Adalet Bakanı Gürlek'ten Gülistan Doku açıklaması: Önemli olan mezarın yerini bulmak
11:13
Bahçeli’den Milli Eğitim Bakanlığı’nın bütçesine gönderme
Bahçeli'den Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçesine gönderme
11:07
İran devlet televizyonu iddiayı yalanladı: Pakistan’a hiçbir müzakere heyeti gönderilmedi
İran devlet televizyonu iddiayı yalanladı: Pakistan'a hiçbir müzakere heyeti gönderilmedi
10:46
Önce silah sesleri duyuldu sonra kadın kendini 6’ncı kattan attı
Önce silah sesleri duyuldu sonra kadın kendini 6'ncı kattan attı
