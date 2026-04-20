Bir Çinli kripto borsası daha: Türkçe dil desteği var, lisans başvurusu yok

Temmuz 2024'te yürürlüğe giren 7518 sayılı Kanun, Türkiye'deki kripto varlık düzenlemelerini köklü biçimde değiştirdi. Bu kanunla birlikte Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) lisansı bulunmayan yabancı kripto platformlarının Türk kullanıcılara yönelik Türkçe dil desteği sunması, reklam yapması ve pazarlama faaliyetlerinde bulunması açıkça yasaklandı. Düzenleme; yurt dışında yerleşik bir platformun Türkçe web sitesi oluşturmasını bile doğrudan ihlal olarak tanımlıyor.

TÜRKÇE ARAYÜZ VAR, SPK LİSANSI YOK

Ju.com, Türkçe arayüzüyle Türk kullanıcılara spot ve kaldıraçlı kripto işlemi sunmaya devam ediyor. Platformun Türkçe dil desteği ile aktif biçimde hizmet verdiği görülürken SPK lisans başvuru listesinde Ju.com'un adına rastlanmıyor. Kaldıraçlı işlem ürünlerini de sunan platform, Türk kullanıcıları yüksek riskli finansal araçlara davet etmeyi sürdürüyor.

Oysa mevzuat açık. Yurt dışında yerleşik kuruluşların Türkiye'de Türkçe internet sitesi açması, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinde bulunması, izinsiz kripto varlık hizmet sağlayıcılığı olarak değerlendiriliyor. Bu suçun cezası 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 10 bin güne kadar adli para cezası.

WEEX ERİŞİM ENGELİNE ÇARPTI

Ju.com'un tablosu, daha önce yaşanan bir sürecin birebir tekrarını hatırlatıyor. WEEX isimli global kripto borsası, Türkiye'de Türkçe dil desteğiyle ve yasaklı yüksek kaldıraçlı ürünleri tanıtan etkinlikler düzenleyerek izinsiz faaliyet yürütmüştü. SPK, Mart 2026'da yaptığı denetimde WEEX'i de kapsayan 46 web sitesine erişim engeli uygulanması için hukuki işlem başlattı. WEEX'in 400 kata kadar kaldıraçlı ürününü tanıttığı fiziksel etkinlikte ünlü kripto fenomenleri de sahne almıştı.

Ju.com'un şu an yürüttüğü faaliyetler WEEX'in o dönemki profiliyle büyük benzerlik taşıyor. Türkçe arayüz, kaldıraçlı işlem imkanı ve SPK dışında tutunma. Bu tablo, geçmişte erişim engeliyle sonuçlanan bir örüntünün aynen tekrar ettiğini gösteriyor.

Uzmanlar, bu tür platformların Türk kullanıcılara verdiği zararın yalnızca düzenleyici ihlalle sınırlı olmadığına dikkat çekiyor. SPK lisansı bulunmayan bir platformda işlem yapan kullanıcının fonları bloke edildiğinde ya da kayıpla sonuçlanan kaldıraçlı işlemde hak arama yolu büyük ölçüde kapanıyor; çünkü yurt dışı merkezli lisanssız bir platforma karşı Türkiye'den hukuki süreç başlatmak fiilen işlevsiz kalıyor.