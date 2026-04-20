Antalya'ya Uzak Doğu'dan rakip: Rus turistlerin yeni rotası Vietnam
Antalya'ya Uzak Doğu'dan rakip: Rus turistlerin yeni rotası Vietnam

Antalya'ya Uzak Doğu'dan rakip: Rus turistlerin yeni rotası Vietnam
20.04.2026 21:04
Antalya'ya Uzak Doğu'dan rakip: Rus turistlerin yeni rotası Vietnam
Rus turistlerin yıllardır en çok tercih ettiği tatil merkezi olan Antalya, son dönemde güçlü bir rakiple karşı karşıya kaldı. Artan uçuş imkanları, vize kolaylığı ve uygun maliyetli tatil seçenekleriyle öne çıkan Vietnam, özellikle Nha Trang sahilleriyle Rus turistlerin yeni gözdesi haline gelirken, ziyaretçi sayısındaki hızlı artış ve plajlardaki yoğunluk bu değişimin kalıcı bir trende dönüştüğünü gösteriyor.

Uzun yıllardır Rus turistlerin gözde tatil merkezi olan Antalya, bu kez güçlü bir rakiple karşı karşıya. Uzak Doğu’nun yükselen turizm destinasyonu Vietnam, özellikle Nha Trang sahilleriyle Rus tatilcilerin ilgisini hızla üzerine çekiyor. Nisan 2026’da kaydedilen görüntülerde, bölgedeki plajların yoğunluğu dikkat çekerken, Rus turistlerin bölgeye yöneldiği açıkça görülüyor.

RUS TURİST SAYISI HIZLA ARTTI 

Son dönemde Rusya ile Vietnam arasında artan direkt uçuşlar ve vize kolaylıkları, turizm hareketliliğini önemli ölçüde etkiledi. Verilere göre Rus ziyaretçi sayısı önceki yıllara kıyasla yaklaşık üç kat artarak 690 bin seviyesine ulaştı.

VİETNAM NEDEN ÖNE ÇIKIYOR ?

Vietnam’ın özellikle Nha Trang bölgesi, uygun fiyatlı tatil imkanları, modern turizm altyapısı ve vizesiz giriş avantajıyla dikkat çekiyor. Bunun yanı sıra iki ülke arasındaki geçmişe dayanan ilişkiler de Rus turistlerin tercihini etkileyen faktörler arasında yer alıyor.

ANTALYA İÇİN YENİ REKABET 

Rus turistlerin alternatif destinasyonlara yönelmesi Antalya turizmi açısından yeni bir rekabet döneminin başladığını gösteriyor. Antalya sahillerinde görmeye alışık olduğumuz o meşhur kalabalık, artık Vietnam’ın beyaz kumlarında boy gösteriyor. Sahildeki şemsiyelerden denize giren yüzücülere kadar her noktada Rusça konuşulurken, görüntüler bu "yeni rotanın" artık kalıcı bir trend olduğunu kanıtlıyor.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Emrah Kümet Emrah Kümet:
    Oteller çok pahalı bu gidişle avrupa turistleri artık Türkiye ye zor gelir bizim insanımız zaten gidemiyorum sonra ağlamya başlarlar turist yok diye 13 0 Yanıtla
  • Deniz Kisa Deniz Kisa:
    Basta Iran savasi ortadoguda bitmiyen kavgalar bu senede turist yok 5 3 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hepsi İstanbul’da ele geçirildi Resmen cephanelik Hepsi İstanbul'da ele geçirildi! Resmen cephanelik
İsrail zulmünü ifşa eden dergi kapağı O kadın ilk kez konuştu İsrail zulmünü ifşa eden dergi kapağı! O kadın ilk kez konuştu
İsrail’den yeni İran mesaj: Her an yeni gelişmeler yaşanabilir İsrail’den yeni İran mesaj: Her an yeni gelişmeler yaşanabilir
Tamil Nadu’da Havai Fişek Fabrikasında Patlama Tamil Nadu'da Havai Fişek Fabrikasında Patlama
Türk sanayinin duayen ismi yaşamını yitirdi Türk sanayinin duayen ismi yaşamını yitirdi
Bulgaristan’da sandıktan ezici zafer çıktı En çok Putin sevinecek Bulgaristan'da sandıktan ezici zafer çıktı! En çok Putin sevinecek
Lyon’dan PSG’ye şampiyonluk yolunda çelme Lyon'dan PSG'ye şampiyonluk yolunda çelme
ABD’li rock grubundan sahnede dev protesto, Orta Doğu mesajları çok ses getirdi ABD'li rock grubundan sahnede dev protesto, Orta Doğu mesajları çok ses getirdi
İsrail askeri İsa heykeline balta ile saldırdı İsrail askeri İsa heykeline balta ile saldırdı

21:30
Trump: İran’la bir anlaşma olana kadar Hürmüz’de ablukayı kaldırmayacağız
Trump: İran'la bir anlaşma olana kadar Hürmüz'de ablukayı kaldırmayacağız
21:25
Neymar’ın yüzü gülmüyor Efsanesi olduğu kulüpte yuhalandı
Neymar'ın yüzü gülmüyor! Efsanesi olduğu kulüpte yuhalandı
20:55
Ahmed Şara’dan basketbol kariyeri hakkında itiraf
Ahmed Şara'dan basketbol kariyeri hakkında itiraf
20:32
Onur Air resmen iflas etti
Onur Air resmen iflas etti
20:10
Lebron James’i karşısında gören Alperen Şengün’ün yaptığı hareket büyük beğeni topladı
Lebron James'i karşısında gören Alperen Şengün'ün yaptığı hareket büyük beğeni topladı
20:03
Trump: İran anlaşmazsa elektrik santrallerini ve köprüleri yerle bir edeceğiz
Trump: İran anlaşmazsa elektrik santrallerini ve köprüleri yerle bir edeceğiz
19:25
Macaristan’ın yeni başbakanı Netanyahu’ya kapıları kapadı: Gelirse tutuklama emrini uygularız
Macaristan’ın yeni başbakanı Netanyahu'ya kapıları kapadı: Gelirse tutuklama emrini uygularız
19:17
Okul saldırılarıyla ilgili, Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan açıklama İşte atılacak yeni adımlar
Okul saldırılarıyla ilgili, Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama! İşte atılacak yeni adımlar
18:32
Gülistan Doku soruşturmasında eski başhekim tutuklandı
Gülistan Doku soruşturmasında eski başhekim tutuklandı
18:20
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’in eşi Begona Gomez hakkında 24 yıl hapis cezası istendi
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in eşi Begona Gomez hakkında 24 yıl hapis cezası istendi
SON DAKİKA: Antalya'ya Uzak Doğu'dan rakip: Rus turistlerin yeni rotası Vietnam
