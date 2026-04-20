Üye Girişi
Son Dakika Logo

20.04.2026 21:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD’de, Netanyahu şakası tutuklama getirdi ABD’de bir üniversite öğrencisinin WhatsApp üzerinden attığı şaka içerikli mesaj başına iş açtı. İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında yazdığı mesajın tehdit olarak değerlendirilmesi üzerine gözaltına alınan öğrenci, ciddi suçlamalarla karşı karşıya kalırken, olay ifade özgürlüğü ile güvenlik sınırları tartışmasını yeniden gündeme getirdi.

ABD’nin Florida eyaletinde bir üniversite öğrencisi, WhatsApp grubunda yaptığı paylaşım nedeniyle tutuklandı. Öğrenci, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya hitaben yazdığı mesajın “şaka” olduğunu savunmasına rağmen, yetkililer bunu ciddi bir tehdit olarak değerlendirdi.

MESAJ “ŞAKA”YDI  AMA SUÇ SAYILDI 

Florida Üniversitesi öğrencisi Gabriela Saldana’nın, WhatsApp grubunda “Netanyahu, sesimi duyuyorsan okula bomba gönder” şeklinde bir mesaj yazdığı ortaya çıktı. Öğrenci daha sonra bunun “aptalca bir şaka” olduğunu söylese de mesaj diğer öğrenciler tarafından ihbar edildi.

FBI DESTEKLİ SORUŞTURMA

Polis, olayın ardından FBI’ın da dahil olduğu bir soruşturma başlattı. Yetkililer, mesajın belirli bir yer ve etkinliği hedef alması nedeniyle “gerçek tehdit” olarak değerlendirildiğini açıkladı.

15 YILA KADAR HAPİSLE KARŞI KARŞIYA 

Öğrenci hakkında “yazılı tehdit” suçlamasıyla işlem yapılırken, Florida yasalarına göre 15 yıla kadar hapis cezası ihtimali bulunuyor. Hakim ise ilk duruşmada, “Şaka olduğunu anlıyorum ama dışarıdan bakıldığında öyle görünmüyor” değerlendirmesinde bulundu.

TARTIŞMA BÜYÜDÜ 

Olay, ABD’de ifade özgürlüğü ile güvenlik hassasiyeti arasındaki sınırın yeniden tartışılmasına neden oldu. Uzmanlar, özellikle okul ve toplu alanlara yönelik şaka içerikli mesajların bile ciddi suç kapsamında değerlendirilebildiğine dikkat çekiyor.

Florida, Dünya, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2026 21:48:42. #7.13#
SON DAKİKA: ABD’de, Netanyahu şakası tutuklama getirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.