Böyle evlat olmaz olsun! Hasta yatağındaki babasını böyle darp etti

21.04.2026 10:12
Kahramanmaraş Elbistan’da hastanede tedavi gören 80 yaşındaki Ramazan Yıldırım, oğlu tarafından darp edilip boğulmaya çalışıldı. Olay sonrası tutuklanan şüpheliye ait görüntüler kamuoyunda büyük tepki yarattı.

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde yaşanan olay kamuoyunda büyük tepki çekti. Elbistan Devlet Hastanesi Palyatif Bakım Servisi’nde tedavi gören 80 yaşındaki Ramazan Yıldırım, oğlu Hasan Yıldırım’ın saldırısına uğradı.

Olay, önceki akşam saatlerinde hastane odasında meydana geldi. Babasını ziyarete gelen Hasan Yıldırım, hasta yatağında tedavi gören babasını darp etti ve boğmaya çalıştı. İhbar üzerine jandarma ekipleri harekete geçti.

"BOĞMA GİBİ BİR DÜŞÜNCEM YOKTU"

Olay sırasında bir jandarma personeli, hastane dışından odayı cep telefonu ile kayda aldı. Görüntülerde Hasan Yıldırım’ın, yatağındaki babasına şiddet uyguladığı anlar yer aldı. Gözaltına alınan Hasan Yıldırım, ifadesinde babasına kendisinin baktığını belirterek, "Bir anlık öfke ile tokat attım. Ancak boğma gibi bir düşüncem yoktu" dedi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ 

Adliyeye sevk edilen Hasan Yıldırım, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Mustafa Doğan Mustafa Doğan:
    Mal kavgası biri can derdinde diğeri miras 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2026 10:27:24. #7.12#
