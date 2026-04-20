ABD\'li kaleci Klinsmann\'ın boynu kırıldı

20.04.2026 21:55
İtalya 2. Ligi ekibi Cesena'nın kalecisi Jonathan Klinsmann, Palermo maçının uzatma dakikalarında yaşadığı çarpışma sonrası boynundan sakatlanarak hastaneye kaldırıldı. Deneyimli kalecinin boyun omurunda kırık tespit edildi.

MAÇ ESNASINDA BOYNU KIRILDI 

Cumartesi günü deplasmanda Palermo ile oynadıkları karşılaşmanın uzatma dakikalarında rakibiyle çarpışan 29 yaşındaki Klinsmann, hastaneye kaldırıldı. Eski Alman futbolcu Jurgen Klinsmann'ın oğlu olan Jonathan'ın hastanede yapılan tetkiklerinde boyun omurunda kırık tespit edildi.

''BENİ BİR SÜRE SAHALARDAN UZAK TUTACAK''

Sosyal medya platformundaki hesabından açıklama yapan Klinsmann, "Maç sırasında omurgamda bir kırık meydana geldi ve bu beni bir süre sahalardan uzak tutacak. Cesena ve Palermo taraftarlarına, son birkaç gündür beni destekleyen arkadaşlarıma ve aileme teşekkür etmek istiyorum." ifadelerini kullandı. ABD Milli Takımı'na davet alan Klinsmann, henüz resmi bir maçta forma giymedi.

Kaynak: AA

