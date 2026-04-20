Neymar\'ın yüzü gülmüyor! Efsanesi olduğu kulüpte yuhalandı

Brezilyalı yıldız Neymar, kariyerinin başladığı ve dünya çapında bir yıldıza dönüştüğü kulüp olan Santos'ta kötü günler geçiriyor. Brezilya Milli Takımı'na seçilemeyen ve morali haftalardır bozuk olan Neymar, Fluminense maçında büyük bir tepkiyle karşılaştı.
Neymar, Santos'un Fluminense'ye 3-2 mağlup olduğu maçın ardından soyunma odasına gittiği sırada kendi taraftarları tarafından uzun süre boyunca yuhalandı.
34 yaşındaki oyuncu, kendisine gelen tepkilerin ardından parmaklarıyla kulaklarını tıkayarak sahayı terk ederken, yaşanan bu olaylar sonrası sosyal medya üzerinden kendisini eleştirenlere sert bir mesaj paylaştı.
Tepkiler nedeniyle kulaklarını tıkamadığını, yanlış anlaşıldığını ifade eden Neymar, "Bir kulak kaşıntısını açıklamak zorunda kaldığım gün de geldi! Beyler, dürüst olmak gerekirse çok ileri gidiyorsunuz ve sınırı aşıyorsunuz… Bunlara katlanmak zorunda kalmak çok üzücü. Hiçbir insan buna dayanamaz." sölzerini sarf etti.
