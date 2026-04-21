El sıkışıldı! Süper Lig devi yeni sezonun ilk transferini Malinovskyi ile yaptı

Gelecek sezonun transfer çalışmalarına hız veren Süper Lig devi Trabzonspor, çok sürpriz bir transfere imza atmaya hazırlanıyor.

TRABZONSPOR MALINOVSKYI TRANSFERİNİ BİTİRDİ

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Trabzonspor, Serie A ekibi Genoa'nın Ukraynalı orta saha oyuncusu Ruslan Malinovskyi transferinde mutlu sona ulaştı. Haberde, Bordo-mavililerin Genoa ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 32 yaşındaki futbolcuya 3 yıllık sözleşme teklif ettiği, yapılan görüşmelerde el sıkışıldığı ve son detayların konuşulduğu belirtildi.

KISA SÜRE İÇERİSİNDE AÇIKLANACAK

Önceki haftalarda Genoa'dan ayrılacağını açıklayan deneyimli orta saha oyuncusunun Trabzonspor'a transferi kısa süre içerisinde resmen açıklanması bekleniyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Marsilya'dan Genoa'nın 7 milyon Euro karşılığında transfer olan Ukraynalı futbolcu, bu sezon çıktığı 31 resmi maçta 6 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.