Gülistan Doku soruşturmasında eski Vali Tuncay Sonel hakkında 5 ayrı maddeden tutuklama talebi
Gülistan Doku soruşturmasında eski Vali Tuncay Sonel hakkında 5 ayrı maddeden tutuklama talebi

Gülistan Doku soruşturmasında eski Vali Tuncay Sonel hakkında 5 ayrı maddeden tutuklama talebi
21.04.2026 17:52
Gülistan Doku soruşturmasında eski Vali Tuncay Sonel hakkında 5 ayrı maddeden tutuklama talebi
Gülistan Doku soruşturmasında 3ski Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'ndaki 78 soruluk sorgusunun ardından 5 ayrı suçtan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Savcılık, Sonel'in eylemlerini "hayatın olağan akışına aykırı" olarak niteledi. Hastane ve kamera kayıtlarının silinmesinden, SIM karta usulsüz müdahale edilmesine kadar birçok şüphe sevk gerekçesi oldu.

Gülistan Doku soruşturmasında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığında verdiği 21 sayfalık ifadenin ardından; delil karartma, resmi belgeyi yok etme ve bilişim sistemlerine usulsüz müdahale suçlamalarıyla tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

78 SORULUK KRİTİK SORGU

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 2026/7025 sayılı soruşturma kapsamında, Tuncay Sonel’e tam 78 soru yöneltildi. Savcılık sevk yazısında, Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel’in de aralarında bulunduğu 13 şüphelinin yakalandığını hatırlatarak, eski valinin eylemlerinin "hayatın olağan akışına aykırı" ve "suçtan kurtulmaya yönelik" olduğu vurgulandı.

İŞTE SEVK GEREKÇELERİ: DELİLLER SİSTEMATİK YOK EDİLDİ

Savcılığın Erzurum Sulh Ceza Hakimliğine gönderdiği tutuklama talebinde, Gülistan Doku’nun kaybolmasının ardından yaşanan usulsüzlükler tek tek sıralandı:

Hastane ve Kamera Kayıtları: Gülistan kaybolduktan hemen sonra hastane kayıtlarının ve bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerinin silindiği tespit edildi.

SIM Kart ve Sosyal Medya Operasyonu: Gülistan’ın ailesi tarafından yeniden çıkartılan SIM kartın, valinin talimatıyla adli prosedür dışındaki "yetkisiz" kişilere incelettirildiği ve sosyal medya hesaplarına gizlice girilerek hayati önemdeki verilerin yok edildiği belgelendi.

AĞIR SUÇLAMALAR: 5 AYRI MADDEDEN TUTUKLAMA TALEBİ

Cumhuriyet Başsavcı Vekili Harun Çetinkaya tarafından imzalanan sevk yazısında, Tuncay Sonel’in şu suçları işlediğine dair "kuvvetli suç şüphesi" bulunduğu belirtildi:

  1. Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme (TCK 281/1)
  2. Sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme (TCK 244/2)
  3. Özel hayatın gizliliğini ihlal (TCK 134/1)
  4. Kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme (TCK 136)
  5. Resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek (TCK 205)

AİHM KARARLARINA ATIF: TOPLUMSAL HUZUR İÇİN TUTUKLAMA ŞART

Savcılık, tutuklama talebini güçlendirmek için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) emsal kararlarına atıfta bulundu. Sevk yazısında, "Suçun ağırlığı ve toplumda yarattığı infial nedeniyle toplumsal huzursuzluğun ancak tutuklama ile dindirilebileceği" ve şüphelinin serbest kalması halinde "adaletin işleyişine müdahale tehlikesinin" bulunduğu açıkça ifade edildi.

Hukukçular, bir valinin "resmi belgeyi yok etmek" ve "suçluyu kayırmak" gibi iddialarla tutuklamaya sevk edilmesini davanın gidişatı açısından en kritik dönemeç olarak değerlendiriyor. 

Son Dakika Gülistan Doku Gülistan Doku soruşturmasında eski Vali Tuncay Sonel hakkında 5 ayrı maddeden tutuklama talebi - Son Dakika

SON DAKİKA: Gülistan Doku soruşturmasında eski Vali Tuncay Sonel hakkında 5 ayrı maddeden tutuklama talebi - Son Dakika
