Romanya\'da George Hagi dönemi başladı

Romanya A Milli Takımı’nda uzun zamandır merakla beklenen Gheorge Hagi dönemi resmen başladı.
2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off Yarı Finali’nde Türkiye’ye elenen Romanya’da, teknik direktör Mircea Lucescu geçirdiği kalp rahatsızlığı sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Romanya’da Lucescu’nun yerine daha önce Türkiye’de hem futbol oynamış hem de teknik direktörlük yapmış Gheorge Hagi getirildi.
Hagi ile 4 yıllık sözleşme imzalandı. Hagi'nin teknik direktör olarak ilk maçı da belli oldu. Deneyimli hocanın takımının başında çıkacağı ilk maç 2 Haziran'da Tiflis'te Gürcistan ile oynanacak bir hazırlık maçı olarak planlandı.
