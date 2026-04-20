Macaristan’ın yeni başbakanı Netanyahu'ya kapıları kapadı: Gelirse tutuklama emrini uygularız - Son Dakika
Macaristan’ın yeni başbakanı Netanyahu'ya kapıları kapadı: Gelirse tutuklama emrini uygularız

Macaristan’ın yeni başbakanı Netanyahu\'ya kapıları kapadı: Gelirse tutuklama emrini uygularız
20.04.2026 19:25
Macaristan’da göreve yeni gelen Başbakan Peter Magyar, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında verilen Uluslararası Ceza Mahkemesi kararına ilişkin net bir tutum ortaya koydu. Magyar, ülkesinin uluslararası yükümlülüklerine bağlı kalacağını belirterek, Netanyahu’nun Macaristan’a gelmesi halinde tutuklama emrinin uygulanacağını açıkladı.

Macaristan’ın yeni Başbakanı Peter Magyar, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından çıkarılan tutuklama kararına ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı. Magyar, Netanyahu’nun Macaristan’a giriş yapması halinde mahkemenin kararını uygulayacaklarını ve gerekli adımların atılacağını taahhüt etti.

“ULUSLARARASI HUKUKA BAĞLI KALACAĞIZ" 

Göreve gelmesiyle birlikte dış politikada yeni bir sayfa açan Magyar, ülkesinin UCM ile ilişkilerini yeniden güçlendireceklerini belirtti. Macaristan’ın uluslararası hukuka bağlı kalacağını vurgulayan Magyar, mahkeme kararlarının uygulanmasının devletin yükümlülüğü olduğunu ifade etti.

ORBAN DÖNEMİNDEN FARKLI BİR YAKLAŞIM 

Önceki Başbakan Viktor Orban yönetimi, Netanyahu hakkında çıkarılan tutuklama kararını tanımayacağını açıklamış ve UCM’den çekilme sürecini başlatmıştı. Magyar’ın açıklamaları ise bu politikanın tersine çevrileceğine işaret etti.

DAVET TARTIŞMASI GÜNDEMDE

Öte yandan Magyar’ın Netanyahu’yu ülkeye davet ettiği iddiaları da tartışma yarattı. Uzmanlar, böyle bir ziyaretin gerçekleşmesi halinde Macaristan’ın uluslararası yükümlülükleri ile siyasi tercihleri arasında kritik bir sınav vereceğini değerlendiriyor.

Magyar’ın bu çıkışı, Macaristan’ın Avrupa Birliği ile ilişkileri ve uluslararası hukuk kurumlarıyla yeniden uyum sürecine girdiği şeklinde yorumlanıyor.

SAVAŞ SUÇU CEZASI NEDENİYLE TUTUKLAMA KARARI 

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) 21 Kasım 2024'de İsrail başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski İsrail savunma bakanı Yoav Galant'a "savaş suçu" işledikleri gerekçesiyle tutuklama emri çıkarmıştı. 

Son Dakika Macaristan Macaristan’ın yeni başbakanı Netanyahu'ya kapıları kapadı: Gelirse tutuklama emrini uygularız - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. 20.04.2026 19:43:05.
SON DAKİKA: Macaristan’ın yeni başbakanı Netanyahu'ya kapıları kapadı: Gelirse tutuklama emrini uygularız - Son Dakika
