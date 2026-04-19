Netanyahu: İran'da Gelişmeler Her An Olabilir - Son Dakika
Netanyahu: İran'da Gelişmeler Her An Olabilir

19.04.2026 19:44
Netanyahu, İran'a yönelik saldırıların devam ettiğini ve yeni gelişmelerin yaşanabileceğini belirtti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran hakkında, "Her an yeni gelişmeler yaşanabilir" dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei ile bir araya geldi. Netanyahu, Milei ile yaptığı ortak açıklamada İran'a yönelik saldırıların "henüz sona ermediğini" belirterek, "Her an yeni gelişmeler yaşanabilir. Yarın ya da yarından sonra neler olacağını kim bilebilir?" ifadelerini kullandı. Netanyahu ayrıca, ABD ve İsrail'in hedeflerine ulaşacağını belirtti. - TEL AVİV

Kaynak: İHA

Diplomasi, Güvenlik, Politika, İran, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özgür Özel, Barselona’da Sanchez ile bir araya geldi Özgür Özel, Barselona'da Sanchez ile bir araya geldi
Soğuk savaş devam ediyor Aziz Yıldırım, Ali Koç’la kendisine ayrılan koltuğa oturmadı Soğuk savaş devam ediyor! Aziz Yıldırım, Ali Koç'la kendisine ayrılan koltuğa oturmadı
Abla Doku’dan korkunç iddia: Gülistan tek değil, bir sürü genç kıza zarar vermişler Abla Doku'dan korkunç iddia: Gülistan tek değil, bir sürü genç kıza zarar vermişler
Mahkeme İnan Kıraç’ın evliliği için son noktayı koydu Mahkeme İnan Kıraç'ın evliliği için son noktayı koydu
İran, Hürmüz Boğazı’nı yeniden kapattı İran, Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı
Aysu göz göre göre öldü Son anları kamerada Aysu göz göre göre öldü! Son anları kamerada

20:41
Bayern Münih nisan ayında şampiyon
Bayern Münih nisan ayında şampiyon
20:29
Premier Lig’de 4-3’lük çılgın maç Gitti denen maç döndü
Premier Lig'de 4-3'lük çılgın maç! Gitti denen maç döndü
19:49
Sergen Yalçın: Psikolojimiz bozuldu
Sergen Yalçın: Psikolojimiz bozuldu
18:50
Trump ‘masa kuruluyor’ dedi, İran’dan rest geldi Bir şartları var
Trump ‘masa kuruluyor’ dedi, İran’dan rest geldi! Bir şartları var
18:25
Ugandalı General bir kez daha Türkiye’yi hedef aldı: Türkler yerine Çinlilere verelim
Ugandalı General bir kez daha Türkiye'yi hedef aldı: Türkler yerine Çinlilere verelim
18:05
Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur görevden alındı
Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur görevden alındı
