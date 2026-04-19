Netanyahu: İran'da Gelişmeler Her An Olabilir

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran hakkında, "Her an yeni gelişmeler yaşanabilir" dedi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei ile bir araya geldi. Netanyahu, Milei ile yaptığı ortak açıklamada İran'a yönelik saldırıların "henüz sona ermediğini" belirterek, "Her an yeni gelişmeler yaşanabilir. Yarın ya da yarından sonra neler olacağını kim bilebilir?" ifadelerini kullandı. Netanyahu ayrıca, ABD ve İsrail'in hedeflerine ulaşacağını belirtti. - TEL AVİV
