Trump: İran anlaşmazsa elektrik santrallerini ve köprüleri yerle bir edeceğiz
Trump: İran anlaşmazsa elektrik santrallerini ve köprüleri yerle bir edeceğiz

Trump: İran anlaşmazsa elektrik santrallerini ve köprüleri yerle bir edeceğiz
20.04.2026 20:03
Trump: İran anlaşmazsa elektrik santrallerini ve köprüleri yerle bir edeceğiz
İran ve ABD arasındaki olası müzakereler öncesi Trump bir kez daha tehdit etti. Trump, "Çok adil ve makul bir anlaşma sunuyoruz ve umarım bunu kabul ederler çünkü eğer etmezlerse, ABD İran'daki her bir elektrik santralini ve her bir köprüyü yerle bir edecek. Artık iyi adam yok." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yapılması planlanan kritik müzakereler öncesinde sosyal medya hesabı üzerinden çyine tehditler savurdu. Tahran yönetimine "adil ve makul" bir anlaşma teklif ettiklerini belirten Trump, bu teklifin reddedilmesi durumunda ABD ordusunun İran’daki her bir elektrik santralini ve köprüyü hedef alacağını söyledi.

TRUMP: DONANMAMIZ BOĞAZI ZATEN KAPATTI

Trump şunları söyledi: "İran dün Hürmüz Boğazı'nda ateş etmeye karar verdi. Ateşkes anlaşmasının tam bir ihlali! Çoğu mermi bir Fransız ve bir İngiliz gemisini hedef aldı. Hoş değildi, değil mi? Temsilcilerim Pakistan'ın İslamabad kentine gidiyor. Müzakereler için yarın akşam orada olacaklar. İran kısa süre önce Boğazı kapatacağını duyurdu, ki bu tuhaf, çünkü bizim donanmamız zaten boğazı kapatmış durumda.

Farkında olmadan bize yardım ediyorlar ve boğazın kapanmasıyla günde 500 milyon dolar kaybedenler de onlar! ABD ise hiçbir şey kaybetmiyor. Aslında, şu anda birçok gemi, her zaman “sert adam” olmak isteyen Devrim Muhafızları'nın nezaketi sayesinde, yük almak üzere ABD'ye, Teksas'a, Louisiana'ya ve Alaska'ya doğru yol alıyor!

"ARTIK İYİ ADAM YOK"

Çok adil ve makul bir anlaşma sunuyoruz ve umarım bunu kabul ederler çünkü eğer etmezlerse, ABD İran'daki her bir elektrik santralini ve her bir köprüyü yerle bir edecek. Artık iyi adam yok! Hızla ve kolayca yıkılacaklar ve eğer anlaşmayı kabul etmezlerse, son 47 yıldır diğer başkanlar tarafından İran'a yapılması gerekeni yapmak benim için bir onur olacaktır. İran ölüm makinesinin sona erme zamanı geldi."

TRUMP’TAN DOĞRUDAN GÖRÜŞME SİNYALİ

Öte yandan Trump, şartların oluşması halinde İranlı liderlerle yüz yüze görüşmeye açık olduğunu belirterek, "Onlarla görüşmekte hiçbir sorunum yok. Eğer görüşmek isterlerse… Çok yetenekli insanlarımız var ama ben de görüşebilirim" dedi.

NÜKLEER ŞARTI

Müzakerelerin temelinde "değişmeyecek tek bir talebin" olduğunu belirten Trump "Nükleer silahlarını ortadan kaldırsınlar. Bu çok basit. Nükleer silaha yer yok" diye konuştu. İran'ın bu şartı kabul etmesi halinde ülkenin gelişme potansiyeli taşıdığını belirterek "Yoksa harika bir ülke olabilir" ifadelerini kullandı.

MASA ÇÖKERSE NE OLUR?

İran'ın bu şartı kabul etmemesi ya da müzakere masasının çökmesi durumunda ise ne olacağı konusunda detay vermekten kaçınan Trump "Tahmin edersiniz ki hoş şeyler olmaz" dedi.

ABD'nin İran tarafında kiminle muhatap olduğuna ilişkin soruya ise Trump, "Oldukça iyi bir fikrimiz var ve doğru kişilerle görüştüğümüzü düşünüyoruz" yanıtını verdi.

    Yorumlar (1)

  • Serkan cwlj Serkan cwlj:
    Amannn çokta tırstım canım.. 12 3 Yanıtla
