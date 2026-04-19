Hürmüz Boğazı'nda Durum Kritik - Son Dakika
Hürmüz Boğazı'nda Durum Kritik

19.04.2026 22:41
UKMTO, Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi'ndeki durumu 'kritik' olarak ilan etti. Riskler artıyor.

İngiltere Donanması'na bağlı Birleşik Krallık Deniz Ticaret Operasyonları Ajansı (UKMTO), Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi'ndeki durumu en yüksek risk seviyesi olan "kritik" olarak ilan etti.

ABD-İran müzakereleri çıkmaza girerken, ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki ablukası devam ediyor. İngiltere Donanması'na bağlı Birleşik Krallık Deniz Ticaret Operasyonları Ajansı (UKMTO), Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi'ndeki durumu en yüksek risk seviyesi olan "kritik" olarak ilan ederek, bölgedeki "deniz kuvvetlerinin yoğun faaliyetini" kararın gerekçesi olarak gösterdi. UKMTO ayrıca, söz konusu bölgede saldırı ya da yanlış hesaplama riskinin bulunduğunu vurguladı. - LONDRA

Kaynak: İHA

Savaş ve Çatışma, Basra Körfezi, Hürmüz Boğazı, Denizcilik, Politika, Güvenlik, 3. Sayfa, Son Dakika

22:44
Kadınlar EuroLeague finalinde Galatasaray'ı 68-55 yenen Fenerbahçe, 3. kez Avrupa şampiyonu oldu.
ABD Başkanı Donald Trump, deniz ablukasını geçmeye çalışan İran’a ait kargo gemisinin vurulduğunu açıkladı.
TRT "Teşkilat" dizisini yayın akışından çıkardı
ABD’de korkunç olay: 3 eve düzenlenen silahlı saldırıda 8 çocuk öldü
Trump ‘masa kuruluyor’ dedi, İran’dan rest geldi! Bir şartları var
Ugandalı General bir kez daha Türkiye'yi hedef aldı: Türkler yerine Çinlilere verelim
